Radamel Falcao için flaş açıklamalar! Yıllar sonra itirafı etti...

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda istenileni tam olarak verememesine karşın dünyada gündem olmaya devam ediyor... Kolombiyalı süperstar, Arjantin'in dünyaca ünlü golcüsünün verdiği röportajında, odak noktası olmayı başardı... İşte Radamel Falcao ile ilgili dünya yıldızının yaptığı o açıklamalar! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)