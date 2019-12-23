Radamel Falcao için flaş açıklamalar! Yıllar sonra itirafı etti... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Radamel Falcao için flaş açıklamalar! Yıllar sonra itirafı etti...

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda istenileni tam olarak verememesine karşın dünyada gündem olmaya devam ediyor... Kolombiyalı süperstar, Arjantin'in dünyaca ünlü golcüsünün verdiği röportajında, odak noktası olmayı başardı... İşte Radamel Falcao ile ilgili dünya yıldızının yaptığı o açıklamalar! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

23 Aralık 2019 Pazartesi 16:12 Güncelleme: 23.12.2019 16:41
Radamel Falcao için dünyaca ünlü yıldızdan flaş sözler!

Galatasaray, sezon başında Radamel Falcao'yu Fransız ekibi Monaco'nun elinden kapmış ve dev bir operasyonla kendi bünyesine katmıştı.

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Radamel Falcao için dünyaca ünlü yıldızdan flaş sözler!

Rüya gibi bir karşılaşmanın ardından Kolombiyalı süperstar, sarı-kırmızılı formayı giymek için can attığını ifade etmişti.

Radamel Falcao için dünyaca ünlü yıldızdan flaş sözler!

Falcao, on binlerce Galatasaraylı önünde kendisini kulübüne bağlayan resmi imzayı atmıştı...

Radamel Falcao için dünyaca ünlü yıldızdan flaş sözler!

Sezon içerisinde yaklaşık 70 günlük yaşadığı sakatlık sonrası Falcao, Tuzlaspor karşısında gösterdiği performansla yeniden kendini ispat etmiş ve ağları havalandırmayı başarmıştı.

Radamel Falcao için dünyaca ünlü yıldızdan flaş sözler!

Adeta 'Form geçici klas kalıcı' diyen Falcao, Galatasaraylı taraftarlara yeniden umut olmuştu...

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