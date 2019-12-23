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Radamel Falcao için flaş açıklamalar! Yıllar sonra itirafı etti...
Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao, sarı-kırmızılılarda istenileni tam olarak verememesine karşın dünyada gündem olmaya devam ediyor... Kolombiyalı süperstar, Arjantin'in dünyaca ünlü golcüsünün verdiği röportajında, odak noktası olmayı başardı... İşte Radamel Falcao ile ilgili dünya yıldızının yaptığı o açıklamalar! (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
23 Aralık 2019 Pazartesi 16:12
Güncelleme: 23.12.2019 16:41
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Galatasaray, sezon başında Radamel Falcao'yu Fransız ekibi Monaco'nun elinden kapmış ve dev bir operasyonla kendi bünyesine katmıştı.
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Rüya gibi bir karşılaşmanın ardından Kolombiyalı süperstar, sarı-kırmızılı formayı giymek için can attığını ifade etmişti.
Falcao, on binlerce Galatasaraylı önünde kendisini kulübüne bağlayan resmi imzayı atmıştı...
Sezon içerisinde yaklaşık 70 günlük yaşadığı sakatlık sonrası Falcao, Tuzlaspor karşısında gösterdiği performansla yeniden kendini ispat etmiş ve ağları havalandırmayı başarmıştı.
Adeta 'Form geçici klas kalıcı' diyen Falcao, Galatasaraylı taraftarlara yeniden umut olmuştu...