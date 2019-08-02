Pürüzler çözüldü! Falcao ailesinin uçağı hazır - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
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Pürüzler çözüldü! Falcao ailesinin uçağı hazır

Galatasaray transferde hareketli günler yaşamaya devam ediyor. Son günler camia olarak Radamel Falcao transferine kilitlenmiş durumda olan Sarı-Kırmızılılar'da menajer Ahmet Bulut Falcao cephesiyle görüşmelerini tamamladı. İşte detaylar...
2 Ağustos 2019 Cuma 07:09 Güncelleme: 02.08.2019 07:09
Pürüzler çözüldü! Falcao ailesinin uçağı hazır

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri gelmeye ederken gündemdeki isimlerden taraftarı en çok heyecanlandıran şüphesi Radamel Falcao.

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Pürüzler çözüldü! Falcao ailesinin uçağı hazır

Falcao'nun dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes ile bir araya gelen Bulut, Monaco yöneticileri ile bonservis konusunu görüşmüştü.

Pürüzler çözüldü! Falcao ailesinin uçağı hazır

Monaco'nun 33 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro bonservis talep ettiği, Sarı-Kırmızılılar ise oyuncunun yıllık ücretinin yüksek olması ve UEFA'nın Finansal Fair Play kriterlerini dikkate alarak, yıldız futbolcuyu 'sıfır' bonservis bedeliyle transfer etmeyi planlıyordu.

Pürüzler çözüldü! Falcao ailesinin uçağı hazır

Bunun gibi ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın Falcao'yu en kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken Bulut'un bu görüşmesi transferin gidişatında önemli bir basamaktı.

Pürüzler çözüldü! Falcao ailesinin uçağı hazır

Görüşmeler sonuçlandı ve Falcao'nun kariyerine nerede devam edeceği de belli olmuş oldu.

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