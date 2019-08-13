Gelecek sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, son iddia İtalya'dan geldi. Gazeteci Claudia Garcia, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak üzere olduğu oyuncuyu açıkladı.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
13 Ağustos 2019 Salı 14:08
Güncelleme: 13.08.2019 14:21
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir transfer haberi geldi.
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Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılı takım transfer için dört koldan çalışma yürütüyor.
Kulübün bir numaralı gündemi Radamel Falcao olsa da, sarı-kırmızılı yönetim arka planda sürpriz isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray'la ilgili son iddia İtalya'dan geldi.
Portekizli gazeteci Claudia Garcia, sarı-kırmızılıların Inter'de forma giyen Joao Mario için temasa geçtiğini ve transferin olası olduğunu duyurdu.