Portekizli gazeteci yazdı! Galatasaray'a gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ağustos 2019, Salı
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Portekizli gazeteci yazdı! Galatasaray'a gidiyor

Gelecek sezon ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken, son iddia İtalya'dan geldi. Gazeteci Claudia Garcia, sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak üzere olduğu oyuncuyu açıkladı.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

13 Ağustos 2019 Salı 14:08 Güncelleme: 13.08.2019 14:21
Portekizli gazeteci yazdı! Galatasaray'a gidiyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz bir transfer haberi geldi.

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Portekizli gazeteci yazdı! Galatasaray'a gidiyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılı takım transfer için dört koldan çalışma yürütüyor.

Portekizli gazeteci yazdı! Galatasaray'a gidiyor

Kulübün bir numaralı gündemi Radamel Falcao olsa da, sarı-kırmızılı yönetim arka planda sürpriz isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.

Portekizli gazeteci yazdı! Galatasaray'a gidiyor

Galatasaray'la ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

Portekizli gazeteci yazdı! Galatasaray'a gidiyor

Portekizli gazeteci Claudia Garcia, sarı-kırmızılıların Inter'de forma giyen Joao Mario için temasa geçtiğini ve transferin olası olduğunu duyurdu.

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