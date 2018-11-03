PFDK gözünü kırpmayacak! İşte beklenen cezalar! - Galeri - Fotomaç
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    PFDK gözünü kırpmayacak! İşte beklenen cezalar!

    Olaylı derbinin faturası hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye oldukça ağır olacak.
    3 Kasım 2018 Cumartesi, 23:40:50 Güncelleme: 23:45:06
    PFDK gözünü kırpmayacak! İşte beklenen cezalar!

    TFF, G.Saray-F.Bahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili PFDK'ya sevkleri, gerekçeleriyle birlikte salı günü açıklayacak

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    PFDK gözünü kırpmayacak! İşte beklenen cezalar!

    Raporlar dün TFF'ye ulaştı.

    PFDK gözünü kırpmayacak! İşte beklenen cezalar!

    Olayların sorumlularına; görüntüler, gözlemci ve hakem raporları ışığında ağır yaptırımlar uygulanması bekleniyor.

    PFDK gözünü kırpmayacak! İşte beklenen cezalar!

    Rakiplerine saldırarak kırmızı kart gören Jailson'a 3-6, Ndiaye ve Soldado'ya 2-4 maç arası ceza bekleniyor.

    PFDK gözünü kırpmayacak! İşte beklenen cezalar!

    Hakeme sözleri ve maç sonrası açıklamaları nedeniyle Fatih Terim'e hak mahrumiyeti, rakibe saldıran yardımcısı Hasan Şaş'a ise 5-6 maç arası ceza öngörülüyor.

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