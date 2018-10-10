Pelle ve Soriano Aslan’a doğru! - Galeri - Fotomaç
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    Pelle ve Soriano Aslan’a doğru!

    Çin medyası Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası gündeme getirdi.
    10 Ekim 2018 Çarşamba, 21:14:26 Güncelleme: 21:15:51
    Pelle ve Soriano Aslan’a doğru!

    Çin medyası, Galatasaray'ın yıldız golcüler Graziano Pelle ve Jonathan Soriano ile yakından ilgilendiğini iddia etti.

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    Pelle ve Soriano Aslan’a doğru!

    İddiaya göre G.Saray'ın peşinde olduğu futbolcular Graziano Pelle ve Jonathan Soriano. Sarı kırmızılılar Çin'den ayrılık hazırlığı yapan tecrübeli iki futbolcu için de girişimlerde bulunuyor.

    Pelle ve Soriano Aslan’a doğru!

    GOL MAKİNELERİ!
    33 yaşındaki iki futbolcudan Graziano Pelle, Shandong Luneng takımına 2016 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Pelle burada çıktığı 65 maçta 23 gol attı.

    Pelle ve Soriano Aslan’a doğru!

    Soriano da 2017 yılında 15 milyon Euro bedelle Beijing Guoan'a imza atmıştı. İspanyol forvet 34 maçta 30 gol attı. (Takvim)

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