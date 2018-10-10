Ozanın maaşına zam: 5 kat! - Galeri - Fotomaç
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Ozan'ın maaşına zam: 5 kat!
G.Saray'dan yıllık 200 bin lira kazanan genç stoper yeni sözleşmeyle 5 kat daha fazla kazanacak!
10 Ekim 2018 Çarşamba, 22:04:03
Güncelleme: 22:04:07
Galatasaray, genç stoperi Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.
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Sözleşmesi 2020 yılında sona erecek genç oyuncu, Cimbom'dan yıllık 200 bin lira kazanıyor.
Fatih Terim'in ilk 11'de şans verdiği genç yetenek 4 yıllık yeni bir sözleşme yapacak.
Buna göre Ozan Kabak, Galatasaray'dan yılda 1 milyon lira garanti ücret alacak.
Fatih hoca ve Galatasaray taraftarları genç oyuncunun performansından oldukça memnun.