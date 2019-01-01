Ozan Kabaktan flaş transfer açıklaması!

Galatasaray geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili resmi sitesinden yayımladığı açıklamada genç oyuncunun sözleşme koşulları ile ilgili olarak 4-5 ay önce başlatılan girişimin sonuçsuz bırakıldığını belirtti ve şöyle devam edildi, "Ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır."