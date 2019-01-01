Ozan Kabaktan flaş transfer açıklaması!

Adı Manchester United, Roma ve Inter gibi devlerle anılan Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak transferiyle ilgili sessizliğini bozdu.
1 Ocak 2019 Salı, 10:00:22
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Bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak'ın talipleri artıyor.
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Adı İngiliz devi Manchester United ve ile anılan genç oyuncunun son taliplerinin Roma ve Inter olduğu iddia edildi.
Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan 18 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlayamadı.
Galatasaray geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili resmi sitesinden yayımladığı açıklamada genç oyuncunun sözleşme koşulları ile ilgili olarak 4-5 ay önce başlatılan girişimin sonuçsuz bırakıldığını belirtti ve şöyle devam edildi, "Ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak'ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır."
Son olarak İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Inter'in devreye girdiği Ozan Kabak'tan transferiyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.