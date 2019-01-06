Ozan Kabakta büyük sürpriz! Galatasarayda kaldı derken...

Ozan Kabak'ta büyük sürpriz! Galatasaray'da kaldı derken...

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, Avrupa devleri tarafından yakından izleniyordu. Fatih Terim ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmayı kabul eden Ozan Kabak'ta flaş bir sürpriz yaşandı.

6 Ocak 2019 Pazar, 19:08:14 Güncelleme: 19:14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





