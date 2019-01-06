Ozan Kabakta büyük sürpriz! Galatasarayda kaldı derken...

Ozan Kabak'ta büyük sürpriz! Galatasaray'da kaldı derken...
Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, Avrupa devleri tarafından yakından izleniyordu. Fatih Terim ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmayı kabul eden Ozan Kabak'ta flaş bir sürpriz yaşandı.
6 Ocak 2019 Pazar, 19:08:14
Güncelleme: 19:14:25
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Galatasaray'da Ozan Kabak konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
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Galatasaray'da kaldı derken oyuncuyla ilgili önemli bir detay gündeme bomba gibi düştü...
Uzun süre transfer gündemini meşgul eden Ozan Kabak, Galatasaray'da kaldı ama onunla ilgili iddiaların da ardı arkası kesilmedi.
İtalyan basını, Roma'nın genç yıldızının transferi için ısrarını sürdürdüğünü yazdı.
Gazetelere göre Ozan'ın aldığı karar, Roma Sportif Direktörü Monchi'nin planlarını değiştirmedi.