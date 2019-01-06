Ozan Kabakta büyük sürpriz! Galatasarayda kaldı derken... - Galeri - Fotomaç
06 Ocak 2019, Pazar
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Ozan Kabak'ta büyük sürpriz! Galatasaray'da kaldı derken...

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, Avrupa devleri tarafından yakından izleniyordu. Fatih Terim ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmayı kabul eden Ozan Kabak'ta flaş bir sürpriz yaşandı.
6 Ocak 2019 Pazar, 19:08:14 Güncelleme: 19:14:25
Ozan Kabakta büyük sürpriz! Galatasarayda kaldı derken...

Galatasaray'da Ozan Kabak konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ozan Kabakta büyük sürpriz! Galatasarayda kaldı derken...

Galatasaray'da kaldı derken oyuncuyla ilgili önemli bir detay gündeme bomba gibi düştü...

Ozan Kabakta büyük sürpriz! Galatasarayda kaldı derken...

Uzun süre transfer gündemini meşgul eden Ozan Kabak, Galatasaray'da kaldı ama onunla ilgili iddiaların da ardı arkası kesilmedi.

Ozan Kabakta büyük sürpriz! Galatasarayda kaldı derken...

İtalyan basını, Roma'nın genç yıldızının transferi için ısrarını sürdürdüğünü yazdı.

Ozan Kabakta büyük sürpriz! Galatasarayda kaldı derken...

Gazetelere göre Ozan'ın aldığı karar, Roma Sportif Direktörü Monchi'nin planlarını değiştirmedi.

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