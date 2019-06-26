Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu!

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, takımının küme düşmesinin ardından ayrılık kararı almıştı. Alman ekibinde etkili bir performans sergileyerek hem Bundesliga'da 'Yılın Çaylağı' seçilen hem de Avrupa devlerinin radarına giren milli stoperin transferi sonuçlanmak üzere. İşte detaylar...
26 Haziran 2019 Çarşamba 18:56
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Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroya dahil ettiği ve forma şansı verdiği Ozan Kabak, hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti.
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Ara transfer döneminde adı Manchester United, Inter ve Roma gibi devlerle anılan genç stoper, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olmuştu.
Almanya Ligi'nde gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren 19 yaşındaki futbolcu, takımının küme düşmesinin ardından ayrılık kararı almıştı.
Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, transferin gözde ismi haline gelen Ozan Kabak ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kırmızı-beyazlı ekibin küme düşmesiyle sözleşmesinde bulunan 15 milyon Euro'ya serbest kalabileceği opsiyonu devreye giren 19 yaşındaki futbolcunun transferinin eli kulağında olduğu ortaya çıktı.