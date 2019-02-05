Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka! - Fotomaç
05 Şubat 2019, Salı
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Ozan Kabak'ın parası Abdurrahim Albayrak'a!

Galatasaray'dan 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın ilk taksidi Abdurrahim Albayrak'a verilecek.
5 Şubat 2019 Salı, 10:31:39 Güncelleme: 10:33:31
Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Ozan Kabak transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı.

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Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Kasımpaşalı Diagne transferinde pazarlık masasına 15 milyon Euro ile oturan Kasımpaşa'yı Galatasaray 10 milyon Euro bonservis artı 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ile ikna etmişti.

Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Sarı-kırmızılı kulüp geçen çarşamba günü Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro'yu nakit olarak ödedi.

Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Bu paranın tamamını İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verdiği ortaya çıktı.

Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka!

Galatasaray adına 10 milyon Euro'yu kendi şirketinden ödeyen Albayrak'ın bu hafta içinde 4 milyon Euro geri alacağı öğrenildi.

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