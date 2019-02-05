Ozan Kabakın parası Abdurrahim Albayraka! - Fotomaç
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Ozan Kabak'ın parası Abdurrahim Albayrak'a!
Galatasaray'dan 11 milyon Euro bedelle Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın ilk taksidi Abdurrahim Albayrak'a verilecek.
5 Şubat 2019 Salı, 10:31:39
Güncelleme: 10:33:31
Ozan Kabak transferinde ilginç bir detay ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kasımpaşalı Diagne transferinde pazarlık masasına 15 milyon Euro ile oturan Kasımpaşa'yı Galatasaray 10 milyon Euro bonservis artı 3 milyon Euro şampiyonluk bonusu ile ikna etmişti.
Sarı-kırmızılı kulüp geçen çarşamba günü Kasımpaşa'ya 10 milyon Euro'yu nakit olarak ödedi.
Bu paranın tamamını İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın verdiği ortaya çıktı.
Galatasaray adına 10 milyon Euro'yu kendi şirketinden ödeyen Albayrak'ın bu hafta içinde 4 milyon Euro geri alacağı öğrenildi.