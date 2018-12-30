Ozan Kabak transferinde resmi görüşme! Yeni takımı... - Galeri - Fotomaç
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Ozan Kabak transferinde resmi görüşme! Yeni takımı...
Galatasaray'da gösterdiği performansla dev takımların transfer radarına giren Ozan Kabak cephesinde flaş transfer görüşmesi...
30 Aralık 2018 Pazar, 09:25:12
Güncelleme: 09:26:49
Transferde sıcak ve hareketli günler geçiren Galatasaray'da bir transfer görüşmesi daha gerçekleşti... Bu kez isim Ozan Kabak. İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı 18 yaşındaki Ozan Kabak, henüz erken yaşta sergilediği performansın ödülünü aldı ve dünya devinden transfer teklifi aldı.
Henüz genç yaşında gerek lig gerek üst düzey maçlarda sergilediği performansla otoriterlerden geçer not almayı başaran Ozan'ın Galatasaray'dan ayrılması da an meselesi...
INTER RESMEN İSTEDİ
İtalyan ve dünya devi İnter genç stoperi kadrosuna katmak istediklerini resmen belirtti ve Galatasaray'da Ozan Kabak hareketliliği başladı.
Genç stoper ve menajeri ise transfere olumlu bakarken konuya dair şu ifadeleri kullandı.