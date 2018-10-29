Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü! - Galeri - Fotomaç
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    29 Ekim 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü!

    Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor deplasmanında kaybetmesinin ardından, Ozan Kabak yaptırdığı penaltıyla gündem oldu.
    29 Ekim 2018 Pazartesi, 11:06:40
    Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü!

    Bu sezon çıktığı 5 maçta 3 penaltı yaptıran Ozan Kabak, taraftarları ikiye böldü.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü!

    İşte sosyal medyadan Ozan ile ilgili gelen yorumlar:

    Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü!

    Ozan'ın eleştirildiğine inanamıyorum

    Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü!

    Maç başına 3 penaltı bile yaptırsa yine en az o suçlu

    Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü!

    Ligde ilk 11 çıktığı son 5 maçta 3 kez penaltı yaptırdı. Uyarılması lazım.

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