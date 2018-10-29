Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü! - Galeri - Fotomaç
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Ozan Kabak taraftarı ikiye böldü!
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor deplasmanında kaybetmesinin ardından, Ozan Kabak yaptırdığı penaltıyla gündem oldu.
29 Ekim 2018 Pazartesi, 11:06:40
Bu sezon çıktığı 5 maçta 3 penaltı yaptıran Ozan Kabak, taraftarları ikiye böldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte sosyal medyadan Ozan ile ilgili gelen yorumlar:
Ozan'ın eleştirildiğine inanamıyorum
Maç başına 3 penaltı bile yaptırsa yine en az o suçlu
Ligde ilk 11 çıktığı son 5 maçta 3 kez penaltı yaptırdı. Uyarılması lazım.