Ozan Kabak İngiliz devine gidiyor!

20 MİLYON POUND...

Bu transferde 20 milyon pound bonservis bedeli alınması halinde Galatasaray, 2 forvet ve ihtiyaç duyulan diğer mevkiler için rahatlıkla takviye yapabilecek. Yani bir anlamda 18 yaşındaki genç savunmacı, Sarı-Kırmızılı ekibi büyük bir maddi yükten kurtaracak.