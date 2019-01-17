Ozan Kabak 4 ay oynadı Galatasaraya servet bıraktı!

ÜCRETİ TAM 30 KAT ARTTI

Galatasaray'ın en yüksek bonservis bedeli ile satılan oyuncuları arasındaki yerini alan Ozan Kabak için dün "Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" şeklinde KAP bildirimi de yapıldı. Ozan ise Stuttgart ile 1.8 milyon euro maaş konusunda anlaştı.