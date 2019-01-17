Ozan Kabak 4 ay oynadı Galatasaraya servet bıraktı!

Ozan Kabak 4 ay oynadı Galatasaray'a servet bıraktı!
Galatasaray yönetimi, uzun süredir Avrupa'nın dev takımları ile anılan 18'lik stoperi 12 milyon euro'ya Alman kulübüne sattı.
17 Ocak 2019 Perşembe, 02:01:24
Güncelleme: 07:55:49
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Galatasaray'da bir oyuncu daha yuvadan koptu. Sezon başında Bafetimbi Gomis ile başlayan ve devre arasında Garry Rodrigues ile devam eden ayrılık rüzgarları Ozan Kabak'ı da önüne kattı.
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Fatih Terim'in bu sezon takıma kazandırdığı oyuncu, bir süredir Avrupa'nın ünlü takımlarını ile anılıyordu. Ozan'ı isteyen takımlardan birisi de Stuttgart'tı.
Yapılan uzun pazarlıkların ardından taraflar el sıkıştı. Genç futbolcu, 12 milyon euro'ya Bundesliga'ya transfer oldu.
ÜCRETİ TAM 30 KAT ARTTI
Galatasaray'ın en yüksek bonservis bedeli ile satılan oyuncuları arasındaki yerini alan Ozan Kabak için dün "Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır" şeklinde KAP bildirimi de yapıldı. Ozan ise Stuttgart ile 1.8 milyon euro maaş konusunda anlaştı.
Fakat Almanya'da uygulanan yüzde 47'lik vergi düşüldüğü zaman alacağı ücret 1 milyon euro... Buna rağmen Galatasaray'dan 220 bin TL kazanan Ozan, ücretini 30 kat artırmış oldu.