24 Ağustos 2018 Cuma, 23:45:54
Güncelleme: 23:48:23
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Oumar Niasse seferi
1
8
Süper Lig'de transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Galatasaray'da hareketlilik bir hayli arttı. Geçtiğimiz sezon 29 golle rekor kırarak tacı takan ve şampiyonluğun mimarlarından olan Bafetimbi Gomis'i Al-Hilal'e satan Cimbom, yerine eski göz ağrısı Oumar Niasse'yi istiyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oumar Niasse seferi
2
8
Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştığı dönemden beri her transfer penceresi açıldığında adı Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki futbolcu bir kez daha gündemde. Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala temaslar sıklaştı.
Oumar Niasse seferi
3
8
AFRİKA BASINI TRANSFERİ BİTİRDİ
Sarı-kırmızılı kulüp, Gomis'in boşluğunu doldurmak için Everton ile bir kez daha pazarlık masasına oturdu. Bu sezon Premier Lig ekibinden Henry Onyekuru'yu kiralayan sarı-kırmızılılar, yakın ilişkiler kurduğu Everton'dan şimdi de kiralık olarak Niasse'yi istiyor.
Oumar Niasse seferi
4
8
İngiltere'de hedeflediği kadar süre alamadığı için mutsuz olan Senegalli yıldız kariyerine bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Galatasaray'da devam etmeyi planlıyor. Afrika basınında da Oumar Niasse'nin Aslan ile anlaştığı yazılıyor.
Oumar Niasse seferi
5
8
AKHİSAR'DA PARLADI
Oukam'dan, Brann'a oradan da 250 bin euro'ya Akhisar'a gelen Oumar Niasse müthiş performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 5.5 milyon euro'ya Lokomotiv'e oradan da 18 milyon euro'ya İngiliz ekibi Everton'a transfer oldu. 2016-17 sezonunda Hull'a kiralandı. Geçen sezon Everton'da 8 gol, 2 asistle oynadı.