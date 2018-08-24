AFRİKA BASINI TRANSFERİ BİTİRDİ

Sarı-kırmızılı kulüp, Gomis'in boşluğunu doldurmak için Everton ile bir kez daha pazarlık masasına oturdu. Bu sezon Premier Lig ekibinden Henry Onyekuru'yu kiralayan sarı-kırmızılılar, yakın ilişkiler kurduğu Everton'dan şimdi de kiralık olarak Niasse'yi istiyor.