Oumar Niasse seferi - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Ağustos 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Oumar Niasse seferi

    24 Ağustos 2018 Cuma, 23:45:54 Güncelleme: 23:48:23
    Oumar Niasse seferi
    • 1
    • 8
    Oumar Niasse seferi

    Süper Lig'de transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Galatasaray'da hareketlilik bir hayli arttı. Geçtiğimiz sezon 29 golle rekor kırarak tacı takan ve şampiyonluğun mimarlarından olan Bafetimbi Gomis'i Al-Hilal'e satan Cimbom, yerine eski göz ağrısı Oumar Niasse'yi istiyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Oumar Niasse seferi
    • 2
    • 8
    Oumar Niasse seferi

    Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştığı dönemden beri her transfer penceresi açıldığında adı Galatasaray ile anılan 28 yaşındaki futbolcu bir kez daha gündemde. Transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala temaslar sıklaştı.

    Oumar Niasse seferi
    • 3
    • 8
    Oumar Niasse seferi

    AFRİKA BASINI TRANSFERİ BİTİRDİ
    Sarı-kırmızılı kulüp, Gomis'in boşluğunu doldurmak için Everton ile bir kez daha pazarlık masasına oturdu. Bu sezon Premier Lig ekibinden Henry Onyekuru'yu kiralayan sarı-kırmızılılar, yakın ilişkiler kurduğu Everton'dan şimdi de kiralık olarak Niasse'yi istiyor.

    Oumar Niasse seferi
    • 4
    • 8
    Oumar Niasse seferi

    İngiltere'de hedeflediği kadar süre alamadığı için mutsuz olan Senegalli yıldız kariyerine bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Galatasaray'da devam etmeyi planlıyor. Afrika basınında da Oumar Niasse'nin Aslan ile anlaştığı yazılıyor.

    Oumar Niasse seferi
    • 5
    • 8
    Oumar Niasse seferi

    AKHİSAR'DA PARLADI
    Oukam'dan, Brann'a oradan da 250 bin euro'ya Akhisar'a gelen Oumar Niasse müthiş performansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. 5.5 milyon euro'ya Lokomotiv'e oradan da 18 milyon euro'ya İngiliz ekibi Everton'a transfer oldu. 2016-17 sezonunda Hull'a kiralandı. Geçen sezon Everton'da 8 gol, 2 asistle oynadı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN