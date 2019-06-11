Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Şampiyon kadroda en sivrilen oyunculardan biri olarak görülen Henry Onyekuru'nun takımda kalmasını isteyen Fatih Terim, yönetime bu isteğini iletmişti. Galatasaray taraftarı da günlerdir Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu konu ile ilgili Nijeryalı futbolcunun menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

11 Haziran 2019 Salı 18:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





