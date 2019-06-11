Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray... - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrilmiş durumda. Şampiyon kadroda en sivrilen oyunculardan biri olarak görülen Henry Onyekuru'nun takımda kalmasını isteyen Fatih Terim, yönetime bu isteğini iletmişti. Galatasaray taraftarı da günlerdir Onyekuru Galatasaray'da kalacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu konu ile ilgili Nijeryalı futbolcunun menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...
11 Haziran 2019 Salı 18:45
Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'da Onyekuru hakkında son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Geçtiğimiz sezonki şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Henry Onyekuru'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu.

Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

22 yaşındaki futbolcu oynadığı futbolla göz doldurmuş ve taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına son sürat devam ederken takımdaki oyuncular ile ilgili de kararlar alınmaya başlandı.

Onyekuru'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Devre arasında kadroya katılan Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan Galatasaray yönetimi Belhanda'nın bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirlemişti.

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