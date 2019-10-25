Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Everton'dan kiraladığı ve gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, sezon başında transfer olduğu Monaco'da istediği şansı bulamayınca sarı kırmızılı kulüp, eski oyuncusu için bir kez daha devreye girdi. Transferle ilgili olarak Galatasaray'a Onyekuru cephesinden iyi haber geldi. İşte Onyekuru için yaşanan son gelişmeler...