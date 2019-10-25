Onyekuru'nun menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Everton'dan kiraladığı ve gösterdiği performansla şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan Nijeryalı oyuncu Henry Onyekuru, sezon başında transfer olduğu Monaco'da istediği şansı bulamayınca sarı kırmızılı kulüp, eski oyuncusu için bir kez daha devreye girdi. Transferle ilgili olarak Galatasaray'a Onyekuru cephesinden iyi haber geldi. İşte Onyekuru için yaşanan son gelişmeler...
25 Ekim 2019 Cuma 23:31
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Yaptığı transferlerde istediğini bulamayan Galatasaray, ara transfer dönemi için kolları erken sıvadı.
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Ocak ayı transfer dönemi için birçok isimle adı anılan Sarı-Kırmızılılar'da şimdiki hedef daha önce de Galatasaray forması giymiş Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru.
Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'ın İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan kiraladığı 22 yaşındaki oyuncu Henry Onyekuru, ligde oynadığı 31 maçta 14 gol atıp 5 asist yapmış ve kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Bu sezon transfer olduğu Monaco'da istediği şansı bulamayan ve Galatasaray'ın transferi için devreye girdiği Nijeryalı oyuncudan, sarı kırmızılı kulübe iyi haber geldi.
Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Onyekuru'nun menajeri D'avila, "Henry, Monaco'nun sözleşmeli futbolcusu; ancak Galatasaray'ı çok seviyor. Galatasaray taraftarı yeterince ister, kulüpler de anlaşırsa, Ocak ayında gelir."