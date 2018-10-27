Onyekurudan sert eleştiri! - Galeri - Fotomaç
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    GALERİ

    Onyekuru'dan sert eleştiri!

    Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, Anderlecht'te forma giydiği dönemdeki teknik direktörü Vanhaezebrouck'u sert sözler ile eleştirdi.
    27 Ekim 2018 Cumartesi, 16:49:53 Güncelleme: 16:54:51
    Onyekurudan sert eleştiri!

    Galatasaray'ın yetenekli oyuncusu Henry Onyekuru, eski takımı Anderlecht'teki teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck'u oldukça sert sözlerle eleştirdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Onyekurudan sert eleştiri!

    Hafta sonu Eupen ile Anderlecht arasında oynanacak maç öncesinde Belçika basınına konuşan Henry Onyekuru, Anderlecht'te forma giydiği dönemdeki hocası Hein Vanhaezebrouck nedeniyle Dünya Kupası'na gidemediğini ifade etti.

    Onyekurudan sert eleştiri!

    Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı genç oyuncunun açıklamalarından satır başları ise şu şekilde;

    Onyekurudan sert eleştiri!

    "Hafta sonu Eupen ile Anderlecht arasındaki maç öncesinde Belçika basınına konuşan Henry Onyekuru, Anderlecht döneminde Hein Vanhaezebrouck nedeniyle Dünya Kupası'na gidemediğini söyledi."

    Onyekurudan sert eleştiri!

    "Hafta sonu Eupen ile Anderlecht arasındaki maç öncesinde Belçika basınına konuşan Henry Onyekuru, Anderlecht döneminde Hein Vanhaezebrouck nedeniyle Dünya Kupası'na gidemediğini söyledi."

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