Onyekuru Galatasaray'da! İşte kiralama bedeli...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takımda taraftarların en çok merak ettiği konu olan Galatasaray Onyekuru ile devam edecek mi? sorusu yanıt buldu. Fatih Terim'in ısrarla önümüzdeki sezon da kadroda görmek istediği Nijeryalı futbolcunun yeniden kiralanması ile ilgili Everton kulübü ile anlaşmaya varıldı. İşte transferin detayları...
11 Haziran 2019 Salı 07:56
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Galatasaray'da flaş Onyekuru gelişmesi yaşanıyor.
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Henry Onyekuru geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da takımın gözdesi konumunda bulunuyordu.
Geçtiğimiz sezonu 31 maçta 14 gol 5 asistle tamamlayan futbolcu için girişimlere başlanmıştı.
Sarı-kırmızıların önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması Onyekuru'nun da takımda kalma isteğini arttırdı.
Everton da oyuncusunun Şampiyonlar Ligi'nde vitrin yapıp oyuncusunu parlatıp yüksek bonservis fiyatına satmak istediği bildirildi.