Onyekuru Galatasaray'da! İşte kiralama bedeli...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı takımda taraftarların en çok merak ettiği konu olan Galatasaray Onyekuru ile devam edecek mi? sorusu yanıt buldu. Fatih Terim'in ısrarla önümüzdeki sezon da kadroda görmek istediği Nijeryalı futbolcunun yeniden kiralanması ile ilgili Everton kulübü ile anlaşmaya varıldı. İşte transferin detayları...

11 Haziran 2019 Salı 07:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





