Onyekuru Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray yaz transfer döneminde birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen istenilen başlangıcı yapamayarak ilk 7 hafta sonunda kendisine 10. sırada yer buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim özellikle kanat organizasyonlarındaki eksikliğe dikkat çekmiş ve kanatlara hızlı isimler istemişti. Kurmayların ilk rotası ise Monaco'da istediğini bulamaya Henry Onyekuru olmuştu. İşte Aslan'ın Onyekuru transferinde yaşanan son gelişmeler...