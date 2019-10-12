Onyekuru Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray yaz transfer döneminde birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen istenilen başlangıcı yapamayarak ilk 7 hafta sonunda kendisine 10. sırada yer buldu. Sarı-Kırmızılılar'da Fatih Terim özellikle kanat organizasyonlarındaki eksikliğe dikkat çekmiş ve kanatlara hızlı isimler istemişti. Kurmayların ilk rotası ise Monaco'da istediğini bulamaya Henry Onyekuru olmuştu. İşte Aslan'ın Onyekuru transferinde yaşanan son gelişmeler...
12 Ekim 2019 Cumartesi 07:17
Güncelleme: 12.10.2019 07:17
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Transfer döneminin en hareketli takımı olan Galatasaray, sezona istediği başlangıcı yapamadı.
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İlk 7 hafta sonunda 10 puanla 10. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar ara transfer dönemi hazırlıklarına da şimdiden başladı.
Tecrübel teknik adam Fatih Terim, özellikle kanat organizasyonlarındaki eksikliğe dikkat çekerek kurmaylarına hızlı bir kanat alınması talebini iletmişti.
Gençlerbirliği beraberliği sonrasında ocak ayını işaret eden teknik direktör Fatih Terim özellikle işlemeyen kanat atakları üzerinde duruyor.
Cimbom, Armindo Bruma ile başlayan, Garry Rodrigues ve Henry Onyekuru ile devam eden hızlı sol kanat geleneğine Ryan Babel'i alarak son vermişti.