Ömer Bayram'dan flaş açıklama! 'Lig tescil...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Ömer Bayram'dan flaş açıklama! "Lig tescil..."

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ömer Bayram, Hollanda basınına röportaj verdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren ve hayalini kurduğu kulüpte oynamaktan mutlu olduğunu söyleyen Ömer Bayram, Süper Lig'in tescil edilip edilmeyeceği ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...
30 Nisan 2020 Perşembe 18:26 Güncelleme: 30.04.2020 18:31
Ömer Bayram'dan flaş açıklama! Lig tescil...

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Hollanda Voetbal'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Ömer Bayram'ın açıklamaları:

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Ömer Bayram'dan flaş açıklama! Lig tescil...

"HER ŞEY CORONA"

Karım ve çocuğum yanımda. Çocuğum zaten bana yeterince enerji veriyor. Onunla ilgileniyorum. Sadece biraz temiz havaya ihtiyacım oluyor. O zaman da aşağı iniyoruz.

Ömer Bayram'dan flaş açıklama! Lig tescil...

Onun dışında dışarı çıkmıyorum. Her yerde corona virüsü konuşuluyor. TV, internet, her şey corona. Bundan kaçamazsınız, sürekli düşünmek zorunda kalıyoruz.

Ömer Bayram'dan flaş açıklama! Lig tescil...

"YETENEKLERİM VAR"

Galatasaray'da zor bir başlangıç yaptım. Seviyenin benim için yüksek olduğunu hiç düşünmedim. Yeteneklerim var, olmasa Galatasaray'a gelemezdim. Hollanda'da oynarken Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemeye giderdim.

Ömer Bayram'dan flaş açıklama! Lig tescil...

Tüylerim diken diken olurdu. Benim için uzak bir hayaldi. Fakat şimdi hayal ettiğim kulüple, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyorum.

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