Ömer Bayram'dan flaş açıklama! "Lig tescil..."

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ömer Bayram, Hollanda basınına röportaj verdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren ve hayalini kurduğu kulüpte oynamaktan mutlu olduğunu söyleyen Ömer Bayram, Süper Lig'in tescil edilip edilmeyeceği ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...
30 Nisan 2020 Perşembe 18:26
Güncelleme: 30.04.2020 18:31
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Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Hollanda Voetbal'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Ömer Bayram'ın açıklamaları:
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"HER ŞEY CORONA"
Karım ve çocuğum yanımda. Çocuğum zaten bana yeterince enerji veriyor. Onunla ilgileniyorum. Sadece biraz temiz havaya ihtiyacım oluyor. O zaman da aşağı iniyoruz.
Onun dışında dışarı çıkmıyorum. Her yerde corona virüsü konuşuluyor. TV, internet, her şey corona. Bundan kaçamazsınız, sürekli düşünmek zorunda kalıyoruz.
"YETENEKLERİM VAR"
Galatasaray'da zor bir başlangıç yaptım. Seviyenin benim için yüksek olduğunu hiç düşünmedim. Yeteneklerim var, olmasa Galatasaray'a gelemezdim. Hollanda'da oynarken Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemeye giderdim.
Tüylerim diken diken olurdu. Benim için uzak bir hayaldi. Fakat şimdi hayal ettiğim kulüple, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabiliyorum.