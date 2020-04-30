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Ömer Bayram'dan flaş açıklama! "Lig tescil..."

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ömer Bayram, Hollanda basınına röportaj verdi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren ve hayalini kurduğu kulüpte oynamaktan mutlu olduğunu söyleyen Ömer Bayram, Süper Lig'in tescil edilip edilmeyeceği ile ilgili de flaş açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...

30 Nisan 2020 Perşembe 18:26 Güncelleme: 30.04.2020 18:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





