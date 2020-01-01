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Ocak bombası patladı! Süper Lig'in golcüsü takasla Galatasaray'a...
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi olmuştu. Sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatan sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Listesindeki birçok yıldızın transferinde sona gelen Cimbom'da takıma katılacak isimler netlik kazanmaya başladı. Galatasaray, Fatih Terim'in isteği üzerine Süper Lig'in golcüsünü bitirmek üzere. İşte Süper Lig'i sallayacak takas ve takasta kullanılacak isim...
1 Ocak 2020 Çarşamba 07:36
Güncelleme: 01.01.2020 07:36
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Süper Lig'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne erken veda etmiş ve ligde istediği sıralamada yer alamamıştı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ilk 17 hafta itibarıyla topladığı 27 puanla 7'inci sırada yer buldu.
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Süper Lig'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ocak ayında yaşanacak değişikliklerin sinyalini vermişti. Radikal kararlar alacaklarını ifade eden Kurt hoca ilk olarak StevenNzonzi'yi kadro dışı bırakarak değişimin ilk adımını atmıştı.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir süredir transfer listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle gaza bastı. Takıma katılacak isimleri netleştiren Galatasaray yönetimi, Süper Lig'in golcüsünü takıma katmak için girişimlerini sıklaştırdı.
Sezonun ikinci yarısında alınacak olan seri galibiyetlerin şampiyoluk yolunda öneminin farkında olan Fatih Terim, sezonun ikinci yarısında bir çok isimle yola devam etmeme kararı aldı. İşte Galatasaray'da yaşanacak ayrılıklar, transferde ismi geçenler ve Süper Lig'i sallayacak takas ve detayları...
NAGATOMO DÖNEMİ BİTTİ
Galatasaray'da Nagatomo defteri kapandı. Antalyaspor11'inde yer alan Japon futbolcu gençleştirme operasyonunda takımdan gönderilecek isimler arasında yer aldı.