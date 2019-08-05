O transfer için şok sözler! "Hayal kurmaya gerek yok"
Geçtiğimiz sezon çifte şampiyonlukla tamamlayan ve 7 Ağustos'ta oynayacağı Akhisarspor maçını kazanarak Süper Kupa'yı da müzesine götürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya Michael Seri'nin yanına bir takviye daha yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız isimden kötü haber geldi.
5 Ağustos 2019 Pazartesi 11:57
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Yeni sezonda üç kulvarda birden yarışacak olan ve bu doğrultuda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da oyuncu arayışları devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son olarak transferi yılan hikayesine dönen Emre Mor'da mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için dört koldan çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray adına Kolombiyalı yıldızın transferi için görevlendirilen menajer Ahmet Bulut, TRT Spor'a yaptığı açıklamada "Şu anda konuşmam doğru olmaz, aynı durum devam ediyor. Falcao sözleşmesi devam eden bir oyuncu. Transfer için uğraşıyoruz. 3-5 güne belli olur." ifadelerini kullandı.
Cimbom'un Falcao ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 33 yaşındaki yıldıza senelik 5.5 milyon Euro ücret ödeyeceği iddia edilmişti.
Falcao transferi için girişimlerini sürdüren Aslan, orta saha transferi için de arayışlarını hızlandırdı.