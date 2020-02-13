O maçta yüksek tansiyon! Hasan Şaş ile Erol Bulut kapıştı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Galeri O maçta yüksek tansiyon! Hasan Şaş ile Erol Bulut kapıştı

O maçta yüksek tansiyon! Hasan Şaş ile Erol Bulut kapıştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ve Alanyaspor, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek 2 karşılaşma oynadı. Alanya'da oynanan ilk maçta Akdeniz temsilcisi, Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti. Turuncu beyazlılar, TT Arena'ya 2-0'lık avantajla giderken, Galatasaray cephesinde tek hedef 3 farklı galibiyetle tur atlamaktı. Nitekim Alanyaspor, Galatasaray'a 3-1 mağlup olsa da, ilk maçta alınan 2-0'lık galibiyetin avantajıyla tur atladı. Bu heyecanlı mücadelenin bir bölümünde ise Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş ile Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut arasında sözlü tartışma yaşandı. Şaş, Akdeniz temsilcisinin hocasına suçlamalarda bulunurken Erol Bulut, "Muhattabım değilsin!" dedi. İşte detaylar...
13 Şubat 2020 Perşembe 09:59 Güncelleme: 13.02.2020 10:21
O maçta yüksek tansiyon! Hasan Şaş ile Erol Bulut kapıştı

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı nefes kesen bir tura sahne oldu. Galatasaray ve Alanyaspor, Türkiye'nin kupasında kozlarını paylaştı.

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O maçta yüksek tansiyon! Hasan Şaş ile Erol Bulut kapıştı

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Alanyaspor, tartışmalı geçen müsabakadan 1 puan çıkartmış ve ligde 4. sıraya adını yazdırmıştı.

O maçta yüksek tansiyon! Hasan Şaş ile Erol Bulut kapıştı

Oldukça istikrarlı bir form grafiği sergileyen Alanyaspor, Erol bulut yönetiminde yükselişine devam ederken, bu kez rakip Galatasaray oldu.

O maçta yüksek tansiyon! Hasan Şaş ile Erol Bulut kapıştı

Akdeniz temsilcisi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray'a karşı 2-0'lık galibiyet almış ve rövanş mücadelesini beklemeye başlamıştı.

O maçta yüksek tansiyon! Hasan Şaş ile Erol Bulut kapıştı

Alanyaspor, zorlu TT Arena deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılsa da, ilk maçta alınan skorun avantajıyla beraber adını bir üst tura yazdırmasını bildi.

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