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O isimden şok transfer yanıtı! "30 milyon euro ve bir sonraki satıştan yüzde 30 isterim"
Galatasaray ligde ve Avrupa'daki kötü gidişatın ardından devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Oyuncu listesi hazırlayan sarı kırmızılılarda isimler üzerinden de yavaş yavaş hamleler başladı. Bu kapsamda bir futbolcu transferle ilgili şok bir yanıt verdi. İşte detaylar...
3 Kasım 2019 Pazar 17:15
Güncelleme: 03.11.2019 17:17
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Galatasaray'da gündem kadro operasyonu... Teknik direktör Fatih Terim hatırlanacağı üzere Gençlerbirliği ve Beşiktaş derbisi sonrası Ocak ayrında yapılacak kadro değişimine işaret etmişti.
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Bu kapsamda harekete geçen sarı kırmızılı kurmaylar da çalışmalarını hızlandırdı.
Oyuncular üzerinden bir bir analiz yapan Galatasaray'da transfer görüşmeleri de şimdiden başladı.
Listede yer aldığı belirtilen ve Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin de sarı kırmızılılara önerdiği isimden şok bir açıklama geldi.
İşte Galatasaray'daki son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...