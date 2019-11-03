Galatasaray ligde ve Avrupa'daki kötü gidişatın ardından devre arası transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Oyuncu listesi hazırlayan sarı kırmızılılarda isimler üzerinden de yavaş yavaş hamleler başladı. Bu kapsamda bir futbolcu transferle ilgili şok bir yanıt verdi. İşte detaylar...