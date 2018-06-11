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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Nuri Şahin an meselesi (11 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

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    Nuri Şahin an meselesi (11 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Nuri Şahin an meselesi
    Transferde çok yoğun mesai harcayan Galatasaray bombayı patlatıyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Nuri Şahin'le büyük oranda anlaştı. Borussia Dortmund'ta satış listesine konan milli futbolcu, G.Saray'dan gelen teklifi prensipte kabul etti. Taraflar arasında pazarlıklar ise kıran kırana sürüyor. Sarı-Kırmızılılar yapılan son görüşmede yıldız isme 2 milyon Euro teklif ederken, Nuri'nin menajerinin 3 milyon Euro istediği belirlendi.

    GALATASARAY'I ÇOK İSTİYOR
    Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzün ortadan kaldırılacağı öğrenildi. Fatih Terim'in sürekli Nuri ile görüştüğü ve milli futbolcunun da G.Saray'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. (Takvim - 11 Haziran)
    Nuri Şahin an meselesi (11 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Andre Silva'yı takıma katmaya çalışan sarı-kırmızılılarda, ücretinde artış talep eden Gomis'e de 10 milyon Euro'luk teklif geldi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi....

    GALATASARAY'DAN BAŞAKŞEHİRLİ YILDIZA KANCA
    Galatasaray'da Fatih Terim transfer planlarını geleceği de düşünerek yazıyor. Cimbom'da Sinan Gümüş'ün haricinde sol bek Nagatomo dahil sol ayak orijinli futbolcu bulunmuyor. Yabancı sayısının düşme durumu ve takımda solak futbolcu bulunmaması üzerine İmparator transferde önceliği İrfan Can Kahveci'ye verdi. Terim, sarı- kırmızılı idarecilere "Yaşı genç, birçok farklı pozisyonda oynayabiliyor. Sol ayağını raket gibi kullanıyor ve zeki bir futbolcu. Alırsak bize uzun yıllar büyük faydası olur" ifadelerini kullandı. Abdurrahim Albayrak'ın özel ilişkilerini kullanarak bu transferle bizzat ilgileneceği öğrenildi

    Nuri Şahin an meselesi (11 Haziran Galatasaray transfer gündemi)

    SAMURAY'IN TERCİHİ ASLAN
    G.Saray'ın bonservisini almak için ısrarcı olduğu Nagatomo, İnter'e, "Türkiye'de kalmak istiyorum" diyerek yardımcı oldu.
    Sarı-kırmızılı yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile Şükrü Hanedar'ın transferi için İtalya'da olduğu Yuto Nagatomo, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin İnter sportif direktörü Piero Ausilio ile görüştüğü sırada 31 yaşındaki Japon sol bek toplantıya menajeri Robert Takada ile dahil oldu. Nagatomo'nun görüşmeye cep telefonu üzerinden görüntülü aramayla katıldığı öğrenilirken, "G.Saray'da oynamak istiyorum. Lütfen bonservisimde yardımcı olun" ifadelerini kullandığı belirtildi. İnter'in 5 milyon euro istediği Japon oyuncu için G.Saray 2 milyon euro öneriyor. (Fotomaç / 9 Haziran)

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