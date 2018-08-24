Niasse Galatasaraya transfer olmak istiyor!

24 Ağustos 2018 Cuma, 15:41:07
Güncelleme: 15:59:50
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Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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Galatasaray'da Bafetembi Gomis'in 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olması sonrasında yeni golcü arayışlarına hız verildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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Galatasaray'da ne zaman forvet arayışı gündeme gelse listedeki isimlerin başında gelen Oumar Niasse'nin sarı kırmızılı ekipte oynamak istediğini Everton yönetimine belirttiği iddia ediliyor.
Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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Sarı kırmızılıların Senegalli futbolcunun kiralanması için Everton yönetimi ile temasa geçtiği gelen bilgiler arasında.
Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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Akhisarspor'un 2013/2014 sezonunda Senegal'den 250 bin € karşılığında transfer ettiği Niasse, bir sezon içinde değerini 22'ye katlayarak 5,5 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.
Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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Everton forması ile 34 maça çıkan Senegalli futbolcu, 9 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.