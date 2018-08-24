Niasse Galatasaraya transfer olmak istiyor! - Galeri - Fotomaç
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!

    24 Ağustos 2018 Cuma, 15:41:07 Güncelleme: 15:59:50
    Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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    Niasse Galatasaraya transfer olmak istiyor!

    Galatasaray'da Bafetembi Gomis'in 6 milyon Euro karşılığında Al Hilal'e transfer olması sonrasında yeni golcü arayışlarına hız verildi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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    • 8
    Niasse Galatasaraya transfer olmak istiyor!

    Galatasaray'da ne zaman forvet arayışı gündeme gelse listedeki isimlerin başında gelen Oumar Niasse'nin sarı kırmızılı ekipte oynamak istediğini Everton yönetimine belirttiği iddia ediliyor.

    Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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    Niasse Galatasaraya transfer olmak istiyor!

    Sarı kırmızılıların Senegalli futbolcunun kiralanması için Everton yönetimi ile temasa geçtiği gelen bilgiler arasında.

    Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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    Niasse Galatasaraya transfer olmak istiyor!

    Akhisarspor'un 2013/2014 sezonunda Senegal'den 250 bin € karşılığında transfer ettiği Niasse, bir sezon içinde değerini 22'ye katlayarak 5,5 milyon Euro karşılığında Lokomotiv Moskova'nın yolunu tutmuştu.

    Niasse Galatasaray'a transfer olmak istiyor!
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    Niasse Galatasaraya transfer olmak istiyor!

    Everton forması ile 34 maça çıkan Senegalli futbolcu, 9 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.

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