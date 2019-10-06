Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Galatasary'ın performansı Sarı-Kırmızılı taraftarlar ve spor camiasının önde gelen isimlerinden tepki gördü. İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi...

6 Ekim 2019 Pazar 07:51 Güncelleme: 06.10.2019 07:51
Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalması Sarı-Kırmızılı taraftarlar ve spor camiasının önde gelen isimlerinden tepki gördü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi sonrası spor yazarlarının yorumları

Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

REHA KAPSAL

Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

Galatasaray'ın son zamanlarda bu kadar gayesiz, isteksiz, temposuz oyununu sanırım taraftarları da uzun zamandır görmemişti. Oyun hareketliliği, pas akışı ve bunun bağlantısı olarak da Gençlerbirliği savunma arkasını hiç geçemedi sarı-kırmızılılar.

Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı

Bununla ilgili de hiçbir hücum organizasyonu olmayan bir görüntü çizdiler. Galatasaray'ın hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir oyun planı yok.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN