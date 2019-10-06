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Ne dediler? İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray maçı
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Galatasary'ın performansı Sarı-Kırmızılı taraftarlar ve spor camiasının önde gelen isimlerinden tepki gördü. İşte ünlü spor yazarlarının gözünden Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi...
6 Ekim 2019 Pazar 07:51
Güncelleme: 06.10.2019 07:51
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Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalması Sarı-Kırmızılı taraftarlar ve spor camiasının önde gelen isimlerinden tepki gördü.
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İşte Gençlerbirliği-Galatasaray mücadelesi sonrası spor yazarlarının yorumları
REHA KAPSAL
Galatasaray'ın son zamanlarda bu kadar gayesiz, isteksiz, temposuz oyununu sanırım taraftarları da uzun zamandır görmemişti. Oyun hareketliliği, pas akışı ve bunun bağlantısı olarak da Gençlerbirliği savunma arkasını hiç geçemedi sarı-kırmızılılar.
Bununla ilgili de hiçbir hücum organizasyonu olmayan bir görüntü çizdiler. Galatasaray'ın hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir oyun planı yok.