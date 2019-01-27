Ne Alan ne Pato! Galatasaray'dan Gomis'i unutturacak transfer...
Dubai seferinden eli boş dönen Galatasaray'da Pato ve Alan transferleri çıkmaza girince yöneldiği bir başka dünya yıldızının transerini bitirmek üzere... İşte transfere dair ayrıntılar:
27 Ocak 2019 Pazar, 17:09:08
Güncelleme: 17:15:09
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Yılan hikayesine dönen Alan ve Pato transferlerinde mutlu sona ulaşmaya yakın olan ancak kalan pürüzleri çözmek için yoğun çaba sarfetmesine rağmen transferi bir türlü tamamlayamayan Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı...
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