Ndiayeden mesaj var: Alanya maçında sahadayım!

Galatasaray'da Fatih Terim'in transferini müjdelediği Badou Ndiaye, açıklamalarda bulundu
20 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:56:32
Güncelleme: 09:59:10
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Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için gün saydığı Badou Ndiaye, Sabah'a konuştu.
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Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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Müjdeli haberi veren Ndiaye, "Alanyaspor maçı ne zaman? Pazartesi günü mü?'' sorusuyla konuşmasına başladı.
Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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Senegalli yıldız, "Aslında Göztepe maçına yetişmeyi istiyordum ama olmadı... Transferim bu hafta sonuçlanır diye düşünüyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüşürüz!'' açıklamasını yaptı.
Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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Stoke City'de maç kadrolarına alınmayan tecrübeli orta saha, fiziksel durumu hakkında ise, "Oynamaya hazırım. İdmanlarıma devam ediyorum ve kendimi iyi hissediyorum'' bilgisini verdi.
Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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"Para için Galatasaray'dan ayrılmadım, o dönem şartlar onu gerektirdi'' hatırlatmasını yapan Ndiaye, son olarak Galatasaray'a dönüşüyle ilgili, "Benim açımdan hiçbir sorun yok. İnşallah en kısa sürede geleceğim'' dedi.
Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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Fatih Terim de dünkü basın toplantısında Ndiaye'nin pazartesi veya salı günü takıma katılacağını söyledi.