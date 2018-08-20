Ndiayeden mesaj var: Alanya maçında sahadayım! - Galeri - Fotomaç
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    GALERİ

    Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"

    Galatasaray'da Fatih Terim'in transferini müjdelediği Badou Ndiaye, açıklamalarda bulundu
    20 Ağustos 2018 Pazartesi, 09:56:32 Güncelleme: 09:59:10
    Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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    Ndiayeden mesaj var: Alanya maçında sahadayım!

    Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için gün saydığı Badou Ndiaye, Sabah'a konuştu.

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    Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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    Ndiayeden mesaj var: Alanya maçında sahadayım!

    Müjdeli haberi veren Ndiaye, "Alanyaspor maçı ne zaman? Pazartesi günü mü?'' sorusuyla konuşmasına başladı.

    Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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    Ndiayeden mesaj var: Alanya maçında sahadayım!

    Senegalli yıldız, "Aslında Göztepe maçına yetişmeyi istiyordum ama olmadı... Transferim bu hafta sonuçlanır diye düşünüyorum. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görüşürüz!'' açıklamasını yaptı.

    Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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    Ndiayeden mesaj var: Alanya maçında sahadayım!

    Stoke City'de maç kadrolarına alınmayan tecrübeli orta saha, fiziksel durumu hakkında ise, "Oynamaya hazırım. İdmanlarıma devam ediyorum ve kendimi iyi hissediyorum'' bilgisini verdi.

    Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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    Ndiayeden mesaj var: Alanya maçında sahadayım!

    "Para için Galatasaray'dan ayrılmadım, o dönem şartlar onu gerektirdi'' hatırlatmasını yapan Ndiaye, son olarak Galatasaray'a dönüşüyle ilgili, "Benim açımdan hiçbir sorun yok. İnşallah en kısa sürede geleceğim'' dedi.

    Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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    Ndiayeden mesaj var: Alanya maçında sahadayım!

    Fatih Terim de dünkü basın toplantısında Ndiaye'nin pazartesi veya salı günü takıma katılacağını söyledi.

    Ndiaye'den mesaj var: "Alanya maçında sahadayım!"
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    Ndiayeden mesaj var: Alanya maçında sahadayım!
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