Ndiaye resmen açıklandı! Gelecek sezon...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye'nin transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ndiaye yaptığı açıklamasında, '' Galatasaray'da kalmam için taraftarlar çok büyük baskı yapıyor ve burada devam etmemi istiyor. Bundan dolayı gerçekten mutluyum ve gururluyum. Taraftarın bana bu şekilde yaklaşması, beni sevdiklerini gösteriyor.'' diye konuşmuştu. Oyuncunun bonservisni elinde bulunduran Stoke City'den konu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika haberleri...
27 Haziran 2019 Perşembe 21:14
Güncelleme: 27.06.2019 21:14
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Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye'nin transferinde hareketlilik yaşanıyor.
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Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar mevcut oyuncular ile ilgili de girişimlere başlamıştı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Belhanda ve Feghouli'nin takımda kalmasına karar verdi.
Sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan sarı-kırmızılı kurmaylar, Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
Sarı-kırmızılılarda bütün bunlar yaşanırken geçtimiz sezon kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye ile ilgili ilk ağızdan açıklama geldi.