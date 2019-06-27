Ndiaye resmen açıklandı! Gelecek sezon...

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Ndiaye'nin transferi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ndiaye yaptığı açıklamasında, '' Galatasaray'da kalmam için taraftarlar çok büyük baskı yapıyor ve burada devam etmemi istiyor. Bundan dolayı gerçekten mutluyum ve gururluyum. Taraftarın bana bu şekilde yaklaşması, beni sevdiklerini gösteriyor.'' diye konuşmuştu. Oyuncunun bonservisni elinde bulunduran Stoke City'den konu ile ilgili açıklama geldi. İşte detaylar... Galatasaray son dakika haberleri...

27 Haziran 2019 Perşembe 21:14 Güncelleme: 27.06.2019 21:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





