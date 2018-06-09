Ndiaye Galatasaray'a geliyor! (16 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)

GALATASARAY'A GELİYOR!

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye'nin transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan William D'avila, "Badou konusunda hiç ilgisi olmayan şeyler yazıldığını görüyorum ve artık bunları önemsemiyorum. Size dürüstçe söylüyorum: Galatasaray bizim için çok önemli bir seçenek" ifadesini kullandı.

Teklifleri geri çevirmek zor

İngiltere'den iki teklif geldiğini kaydeden D'avila ardından bombayı patlattı: Bu iki teklifi reddetmek gerçekten çok güç; çünkü çok iyi kulüpler. Ne var ki şu ana kadar Stoke City ile transfer bedeli konusunda anlaşamadılar. Eğer anlaşma sağlanamıyorsa, Badou Ndiaye Galatasaray'a geliyor" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler sarı-kırmızılı takıma çevrildi. (Fotomaç / 16 Temmuz)