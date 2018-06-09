Ndiaye Galatasaray'a geliyor! (16 Temmuz Galatasaray transfer gündemi)
GALATASARAY'A GELİYOR!
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye'nin transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan William D'avila, "Badou konusunda hiç ilgisi olmayan şeyler yazıldığını görüyorum ve artık bunları önemsemiyorum. Size dürüstçe söylüyorum: Galatasaray bizim için çok önemli bir seçenek" ifadesini kullandı.
Teklifleri geri çevirmek zor
İngiltere'den iki teklif geldiğini kaydeden D'avila ardından bombayı patlattı: Bu iki teklifi reddetmek gerçekten çok güç; çünkü çok iyi kulüpler. Ne var ki şu ana kadar Stoke City ile transfer bedeli konusunda anlaşamadılar. Eğer anlaşma sağlanamıyorsa, Badou Ndiaye Galatasaray'a geliyor" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler sarı-kırmızılı takıma çevrildi. (Fotomaç / 16 Temmuz)
NDİAYE CİMBOM'A KALDI!
Stoke City, Ndiaye için Newcastle'dan teklif bekliyordu. Ama siyah-beyazlılar bonservisi elinde Koreli Ki'ye imza attırdı. Ndiaye konusunda an itibarıyla Galatasaray yalnız kalmış görünüyor. 7 milyon euro'ya Etebo'yu aldıkları için Ndiaye'yi elden çıkarmak zorunda kalan Stoke, Galatasaray'ın şartlarına gelmek zorunda kalacak. Sarı-kırmızılılar, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon euro önermişti. (Fotomaç / 14 Temmuz)
HÖWEDES MÜJDESİ!
İleriye Henry Onyekuru'yu alan Galatasaray şimdi de savunmayı güçlendirmenin peşinde... Teknik direktör Fatih Terim, Denayer'ın İngiltere'ye dönmesi, Maicon'un beklenen futbolu sergileyememesi ve Serdar Aziz'in muhtemel sakatlıkları nedeniyle defansa takviye yapmak isterken Almanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Juventus'un satın alma hakkını kullanmadığı Benedikt Höwedes, Schalke tarafından satışa çıkarıldı.
Gözü Denayer'de
Sarı-kırmızılı ekibin bu gelişme üzerine harekete geçtiği, Juventus gibi 30 yaşındaki futbolcuyu bir yıllığına kiralamak istediği bildirildi. Öte yandan Alman stoper için Galatasaray'ın dışında Hannover'in de teklif yaptığı iddia edildi. Terim bir gözü de Jason Denayer'da... Belçikalı oyuncuyu, Manchester City'den bir kez daha kiralamayı umuyor. İngilizler ise Denayer için pek çok takımla görüşmeler yapıyor ama şu ana kadar yol alabilmiş değiller... (Fotomaç / 14 Temmuz)
BENİ KİRALAR MISINIZ?
Sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan Neto menajeri aracılığıyla Galatasaray'a mesaj yolladı. Zenit'ten söz alan Portekizli oyuncu, tüm masraflarının karşılanması halinde kiralama bedeli olmadan sarı-kırmızılı takımda oynayabileceğini iletti. G.Saray'ın teklifi düşündüğü belirtildi. 30 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon 16 maçta Fenerbahçe forması giymişti. (Fotomaç / 14 Temmuz)
KALEYE İKİ ADAY
Kaleci arayan Galatasaray'ın Harun Tekin ve Sinan Bolat ile ilgilendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekibin, Harun için Bursaspor'la görüşmeler yaptığı ifade edildi. Sinan Bolat ise Galatasaray başta Avrupa'dan bazı teklifler aldığını ve değerlendirip karar vereceğini açıkladı. (Fotomaç / 14 Temmuz)