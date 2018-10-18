Nagatomo Okazaki için devrede! - Galeri - Fotomaç
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Nagatomo Okazaki için devrede!
Dört koldan forvet transferi için mesai harcayan Sarı-Kırmızılılar, Leicester City'nin 32 yaşındaki golcüsü için de görüşmelerini sürdürüyor. Aslan, Yuto kozunu oynadı.
18 Ekim 2018 Perşembe, 11:40:21
Güncelleme: 11:42:32
Leicester City'nin Japon golcüsü Shinji Okazaki, Nagatomo'nun yanına gidecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu gelişme Japon haber sitesi "gekisaka.jp" tarafından okuyucularına duyuruldu.
Leicester City'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Okazaki'nin Galatasaray'a transferi için görüşmelerin sürdüğü duyuruldu.
Haberde Leicester City'nin ocakta Okazaki'yi serbest bırakmak için 2 milyon euro istediği belirtildi. G.Saray'ın ise bu oyuncuyu bedelsiz almak için görüşmeler yaptığı yazıldı
ARADA OLMAZSA SEZON SONU
Eğer ara transfer döneminde imzalar atılmazsa Galatasaray'ın sezon sonuna kadar da bekleyebileceği vurgulandı.