Nagatomo Okazaki için devrede! - Galeri - Fotomaç
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Nagatomo Okazaki için devrede!

    Dört koldan forvet transferi için mesai harcayan Sarı-Kırmızılılar, Leicester City'nin 32 yaşındaki golcüsü için de görüşmelerini sürdürüyor. Aslan, Yuto kozunu oynadı.
    18 Ekim 2018 Perşembe, 11:40:21 Güncelleme: 11:42:32
    Nagatomo Okazaki için devrede!

    Leicester City'nin Japon golcüsü Shinji Okazaki, Nagatomo'nun yanına gidecek.

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    Nagatomo Okazaki için devrede!

    Bu gelişme Japon haber sitesi "gekisaka.jp" tarafından okuyucularına duyuruldu.

    Nagatomo Okazaki için devrede!

    Leicester City'de sezon sonu sözleşmesi bitecek Okazaki'nin Galatasaray'a transferi için görüşmelerin sürdüğü duyuruldu.

    Nagatomo Okazaki için devrede!

    Haberde Leicester City'nin ocakta Okazaki'yi serbest bırakmak için 2 milyon euro istediği belirtildi. G.Saray'ın ise bu oyuncuyu bedelsiz almak için görüşmeler yaptığı yazıldı

    Nagatomo Okazaki için devrede!

    ARADA OLMAZSA SEZON SONU

    Eğer ara transfer döneminde imzalar atılmazsa Galatasaray'ın sezon sonuna kadar da bekleyebileceği vurgulandı.

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