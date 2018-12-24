Mustafa Kapı tarihe geçti! Galatasarayın genç oyuncusu Mustafa Kapı kimdir? Mustafa Kapı kaç yaşında?

Daha önce kupa maçında oyuna gireceğini ancak talihsizlikler olduğunu söyleyen Mustafa Kapı, "Bugün de hocam sağ olsun forma giyme şansını bana tanıdı. Oyuna girdiğim an inanılmazdı, çok mutlu oldum. Benim için tarif edilemez bir duyguydu. İnşallah çok çalışarak daha iyi yerlere geleceğim. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok çalışarak güvenlerine boşa çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı.