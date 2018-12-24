Mustafa Kapı tarihe geçti! Galatasarayın genç oyuncusu Mustafa Kapı kimdir? Mustafa Kapı kaç yaşında?

Mustafa Kapı tarihe geçti! Galatasaray'ın genç oyuncusu Mustafa Kapı kimdir? Mustafa Kapı kaç yaşında?
Galatasaray'ın 2002 doğumlu genç futbolcusu Mustafa Kapı, karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında Sofiane Feghouli'nin yerine oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı kulübün tarihinde bir resmi müsabakada süre alan en genç isim oldu. Peki, Mustafa Kapı kimdir? Mustafa Kapı kaç yaşında? İşte Mustafa Kapı hakkında merak edilenler...
24 Aralık 2018 Pazartesi, 09:30:26
Güncelleme: 10:27:56
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Alkışlar ve tezahüratlarla oyuna giren Mustafa Kapı, müsabakanın bitiminin ardından da sarı-kırmızılı taraftarların ilgi odağı oldu. Genç futbolcu bitiş düdüğünün çalmasının ardından sahanın ortasına gelerek sarı kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.
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Galatasaray A Takımı formasını ilk olarak Jan Olde Riekerink döneminde Levski Sofya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında giyen ve o dönemde henüz 14 yaşında olan Mustafa Kapı, ilk resmi müsabaka deneyimini ise 16 yaşında tatmış oldu.
"OYUNA GİRDİĞİM AN İNANILMAZDI" Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Mustafa Kapı, teknik direktör Fatih Terim'e teşekkür ederek, "Beşiktaş maçı ile başlayıp ardından iki kupa mücadelesi ve bugünkü maçta bana kadroda yer verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Maç boyunca ağabeylerim çok iyi mücadele ederek haklarıyla kazandı. İnşallah sezon boyunca böyle devam edip şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
Daha önce kupa maçında oyuna gireceğini ancak talihsizlikler olduğunu söyleyen Mustafa Kapı, "Bugün de hocam sağ olsun forma giyme şansını bana tanıdı. Oyuna girdiğim an inanılmazdı, çok mutlu oldum. Benim için tarif edilemez bir duyguydu. İnşallah çok çalışarak daha iyi yerlere geleceğim. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok çalışarak güvenlerine boşa çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı.
MUSTAFA KAPI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Mustafa Kapı, 8 Ağustos 2002 tarihinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki futbolcu, bu sezon U19 Ligi'nde 8 maça çıktı ve 4 gol attı. U21 Ligi'nde de tek maça çıkan genç yıldız, Kayserispor filelerini de havalandırmayı başarmıştı.