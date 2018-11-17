Mustafa Cengize sert sözler Ya erkekçe konuş ya da o şom ağzını kapat! - Galeri - Fotomaç
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Mustafa Cengiz'e sert sözler "Ya erkekçe konuş ya da o şom ağzını kapat!"
Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç bugünkü yazısında, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarını değerlendirdi.
17 Kasım 2018 Cumartesi, 17:06:16
Güncelleme: 17:31:48
Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Ya erkekçe konuş ya da o şom ağzını kapat!"
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olaylar nedeniyle ceza üstüne ceza almalarına tepki göstermeye devam ediyor.
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Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Ya erkekçe konuş ya da o şom ağzını kapat!"
Sabah'ın usta kalemi Hıncal Uluç, Başkan Cengiz'in açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. İşte Hıncal Uluç'un yazısı...
Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Ya erkekçe konuş ya da o şom ağzını kapat!"
"Başkan Mustafa Cengiz konuştukça Galatasaray batıyor.. Adamın ağzından çıkanı, kulağı duymuyor. Sonra da, Federasyon, "Galatasaray düşmanı" oluyor..."
Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Ya erkekçe konuş ya da o şom ağzını kapat!"
"Bir kez daha ceza heyetinde... Bu defa "Ebedi Boykot" alır da, Galatasaray kurtulur İnşallah..."
Mustafa Cengiz'e sert sözler! "Ya erkekçe konuş ya da o şom ağzını kapat!"
"Yahu ne demek "Saha içinde ve dışında arkamızdan atılan kahpece tokatlar!." İçerde Fenerbahçe ile oynadın... Dışarda Federasyon seni ceza heyetine sevk etti."