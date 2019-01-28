Mustafa Cengiz'den transfer itirafı: "Hanım benimle konuşmuyor"
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 16:32:06
Güncelleme: 17:02:46
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Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.
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Konuşma yapan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, şu ifadeleri kullandı:
'BİRİKEN MALİ SORUNLAR VAR'
"Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Ocak itibariyle ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var.
Türkiye'deki kulüplerin borcu toplamda 15 milyar TL'yi buluyor. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor."
'YARSUVAT'A İNANAMADIM!'
"Bizim tüm harcamalarımız ortada. Aldığımız her futbolcuya ne ödeyeceğimizi, oyuncunun bonservisini tek tek yazıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Rakipler içinde en iyi durumda olan biziz. Son 6 aylık raporlar gösterdi.