Mustafa Cengizden transfer itirafı: Hanım benimle konuşmuyor - Fotomaç
28 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ

Mustafa Cengiz'den transfer itirafı: "Hanım benimle konuşmuyor"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 16:32:06 Güncelleme: 17:02:46
Mustafa Cengizden transfer itirafı: Hanım benimle konuşmuyor

Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun konuşmasıyla başlayan toplantıya Galatasaray Spor Kulübü Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mustafa Cengizden transfer itirafı: Hanım benimle konuşmuyor

Konuşma yapan Sarı-Kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Cengizden transfer itirafı: Hanım benimle konuşmuyor

'BİRİKEN MALİ SORUNLAR VAR'

"Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Ocak itibariyle ödememiz gereken çok yüksek miktarlar var.

Mustafa Cengizden transfer itirafı: Hanım benimle konuşmuyor

Türkiye'deki kulüplerin borcu toplamda 15 milyar TL'yi buluyor. 3 ayda bir borçsuzluk belgesi alıyoruz. Biriken mali sorunlar var. Devlet kredilendirme yapmıyor."

Mustafa Cengizden transfer itirafı: Hanım benimle konuşmuyor

'YARSUVAT'A İNANAMADIM!'

"Bizim tüm harcamalarımız ortada. Aldığımız her futbolcuya ne ödeyeceğimizi, oyuncunun bonservisini tek tek yazıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Rakipler içinde en iyi durumda olan biziz. Son 6 aylık raporlar gösterdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN