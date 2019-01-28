Mustafa Cengiz'den transfer itirafı: "Hanım benimle konuşmuyor"

'YARSUVAT'A İNANAMADIM!'

"Bizim tüm harcamalarımız ortada. Aldığımız her futbolcuya ne ödeyeceğimizi, oyuncunun bonservisini tek tek yazıyoruz. Rakiplerimiz yapmıyor. Bu bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu gösterir. Rakipler içinde en iyi durumda olan biziz. Son 6 aylık raporlar gösterdi.