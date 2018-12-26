Mustafa Cengizden forvet sözleri!

1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin üyelik berat törenine katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Forvet forvet diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar" dedi.
26 Aralık 2018 Çarşamba, 20:58:28
Güncelleme: 21:04:21
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1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nin üyelik berat töreni Galatasaraylılar Derneği'nde gerçekleşti. Törene Başkan Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği Başkanı Vahap Tanrıverdi, Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, Genel Sekreter İlber Aydemir ve yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ve Okan Böke katıldı.
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Mustafa Cengiz'in 1905 Kültür Sanat Spor Derneği'nde yaptığı konuşmadan satır başları ise şu şekilde;
"Geçici de olsa geçmiş dönemlerden gelen mali sıkıntılar hepimizi had safhaya getirdi. Bunları tek tek aşıyoruz. İki gündür uyku uyumuyorum."
"Vergi yatırmamız lazım. Yarın 27 milyon lira yatıracağız. Borçsuzluk alarak transfer yapmamız lazım. Galatasaray taraftarının teveccühü her zaman başkanına var. 'Forvet forvet' diyorlar. Artık rüyama giriyor. Çok haklılar."
"BAŞARISIZLIK TAMAMEN BİZE AİT"
"Galatasaray'da herhangi bir hata, bir yanlış, eksik varsa ve biz yönetimdeysek, bizim kusurumuz olsa da olmasa da sorumlu olan biziz"