Mustafa Cengizden Fatih Terime Mario Balotelli sözü! - Galeri - Fotomaç
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    Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e Mario Balotelli sözü!

    Galatasaray ara transferde bombayı patlatacak...
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 22:10:14 Güncelleme: 22:10:53
    Mustafa Cengizden Fatih Terime Mario Balotelli sözü!

    Başkan Mustafa Cengiz, yeni sözleşme imzalamadan önce Fatih Terim'e "Hocam istediğin golcüyü alacağız" diye söz verdi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mustafa Cengizden Fatih Terime Mario Balotelli sözü!

    Terim'in aklındaki isim ise Mario Balotelli...

    Mustafa Cengizden Fatih Terime Mario Balotelli sözü!

    Devre arasında iki golcü birden transfer etmeyi planlayan G.Saray'da, Mario Balotelli heyecanı yaşanıyor.

    Mustafa Cengizden Fatih Terime Mario Balotelli sözü!

    Başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le sözleşme uzatmadan önce yaptığı konuşmada "Hocam bütçemizi zorlayıp istediğin golcüyü alacağız" dedi.

    Mustafa Cengizden Fatih Terime Mario Balotelli sözü!

    Bu sözlerle yüzü gülen başarılı teknik adam ise aklındaki ilk ismin Mario Balotelli olduğunu ifade etti.

    Mustafa Cengizden Fatih Terime Mario Balotelli sözü!

    Nice'de forma giyen ve sözleşmesi haziran 2019'da bitecek olan 27 yaşındaki İtalyan yıldız için ara transferde düğmeye basılması bekleniyor.

    Mustafa Cengizden Fatih Terime Mario Balotelli sözü!
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