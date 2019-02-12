Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe Serdar Aziz transferinde..."

"Çok hızlı süreç içinde bu transferde insanüstü bir gayret sarf eden yönetimdeki arkadaşlarıma, teknik kadroya çok teşekkür ediyorum. Bazı çalışmalar maddiyatla açıklanamaz. Bir armanın peşindeki ruh bu transferleri yapabilirdi. Fatih hocamızla, teknik ekibimize ve scout ekibimize teşekkür ederim. Biz elimizden geleni yaptık, umarım devamı gelir. Bir yanlış varsa bu yönetimin, onları da temsilen bana aittir. Ama bir başarı varsa bu hepimizindir" dedi.