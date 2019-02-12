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Mustafa Cengiz: "Fenerbahçe Serdar Aziz transferinde..."
Ara transfer döneminde Diagne, Mitroglou, Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray yeni oyuncularına imza töreni düzenledi.Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Başkan Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldı. Törenin ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
12 Şubat 2019 Salı 15:24
Güncelleme: 12.02.2019 15:40
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İmza töreninde ilk olarak söz alan Başkan Mustafa Cengiz, transferde insanüstü bir emek harcandığını belirterek, "Öncelikle dün 4 şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Bizden 1 forvet istendi fakat biz 2 forvet, 2 defans aldık."
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"Çok hızlı süreç içinde bu transferde insanüstü bir gayret sarf eden yönetimdeki arkadaşlarıma, teknik kadroya çok teşekkür ediyorum. Bazı çalışmalar maddiyatla açıklanamaz. Bir armanın peşindeki ruh bu transferleri yapabilirdi. Fatih hocamızla, teknik ekibimize ve scout ekibimize teşekkür ederim. Biz elimizden geleni yaptık, umarım devamı gelir. Bir yanlış varsa bu yönetimin, onları da temsilen bana aittir. Ama bir başarı varsa bu hepimizindir" dedi.
Başkan Cengiz, imza töreninde oyuncuların isim sırasına göre oturduğunu da belirterek, "Aktifimizde bütün futbolcular tertemizdir. İsim sırasına göre buraya oturdular. Bunu belirtmek isterim" şeklinde konuştu.
Kasımpaşa'dan kadroya katılan bu sezon Süper Lig'in en golcü ismi olan Mbaye Diagne, "Herkese merhaba. Benim adım Diagne. Bugün aranıza Galatasaray'ın futbolcusu olarak bulunuyorum. Bu takımın bir parçası olmakta dolayı çok mutluyum" dedi.
Emre Taşdemir ise, "Öncelikle Fatih hocam başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Üç kulvardaki yarışımız sürüyor. Her kulvarda başarılı olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.