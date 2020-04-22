Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
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Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş

Galatasaray formasını uzun yıllardır giyen Fernando Muslera'nın, sarı-kırmızılı yönetimden sözleşmesinin uzatılmasını istediği bildirildi. İşte Uruguaylı kaleciye önerilecek yeni kontrat ve maaş detayları...

22 Nisan 2020 Çarşamba 08:54
Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş

Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini soruyan Fernando Muslera'dan, sarı-kırmızılı taraftarları memnun edecek bir haber geldi.

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Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş

Verdiği röportajlarda ya da yaptığı açıklamalarda birçok kez Galatasaray'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli file bekçisinin, yönetimden sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi.

Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş

33 yaşındaki kalecinin, gelecek sezon sona erecek sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği ifade ediliyor. Yaklaşık 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın bu talebine yönetim tarafından olumlu bakıldığı bildirildi.

Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş

Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Muslera'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatılırsa deneyimli kalecinin maaşında da indirim yapılacak.

Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş

Uruguaylı file bekçsinin yeni mukavelesinde, şu an aldığı yıllık garanti 3 milyon 575 bin Euro'luk paranın 2.5 milyon Euro'ya indirileceği ifade ediliyor.

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