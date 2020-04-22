HaberlerGaleriMuslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş
Muslera'nın sözleşmesi uzatılıyor! İşte alacağı yeni maaş
Galatasaray formasını uzun yıllardır giyen Fernando Muslera'nın, sarı-kırmızılı yönetimden sözleşmesinin uzatılmasını istediği bildirildi. İşte Uruguaylı kaleciye önerilecek yeni kontrat ve maaş detayları...
22 Nisan 2020 Çarşamba 08:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Uzun yıllardır Galatasaray'ın kalesini soruyan Fernando Muslera'dan, sarı-kırmızılı taraftarları memnun edecek bir haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Verdiği röportajlarda ya da yaptığı açıklamalarda birçok kez Galatasaray'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli file bekçisinin, yönetimden sürpriz bir talepte bulunduğu öğrenildi.
33 yaşındaki kalecinin, gelecek sezon sona erecek sözleşmesini iki yıl daha uzatmak istediği ifade ediliyor. Yaklaşık 9 yıldır sarı-kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın bu talebine yönetim tarafından olumlu bakıldığı bildirildi.
Galatasaray'ın sembol isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Muslera'nın sözleşmesi 2023'e kadar uzatılırsa deneyimli kalecinin maaşında da indirim yapılacak.
Uruguaylı file bekçsinin yeni mukavelesinde, şu an aldığı yıllık garanti 3 milyon 575 bin Euro'luk paranın 2.5 milyon Euro'ya indirileceği ifade ediliyor.