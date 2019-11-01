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Muslera'nın kankasından flaş iddia! İşte Aslan'ın yeni 10 numarası
Galatasaray'da kötü gidişat sürüyor. Devler Ligi'ndeki Real Madrid yenilgisinin ardından ligde de Beşiktaş'a 1-0'la boyun eğen sarı-kırmızılılar, devre arası transfer dönemi için girişimlerine şimdiden hız verdi. Son dönemde yaşanan Belhanda kriziyle ayrılacaklar kervanında ilk sırada yer alan Faslı yıldız için 10 numara arayışlarına hızlandıran Galatasaray'da sürpriz bir isim gündemde. İşte sarı-kırmızılılar'ın transfer gündemi...
1 Kasım 2019 Cuma 07:28
Güncelleme: 01.11.2019 07:28
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9. hafta itibarıyla 13 puanla 7. sırada bulunan Terim'in öğrencilerinin gösterdiği performans gerek taraftarlar gerekse futbol otoriteleri tarafından beğenilmiyor...
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Ligde son olarak Beşiktaş ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmış ve gösterdiği performans ile eleştiri oklarının hedefi olmuştu..
Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katmasına rağmen, bu oyunculardan aldığı performans henüz istenilen düzeyde değil..
Bu sebepten olacak ki Terim, ara transfer dönemi hazırlıklarına şimdiden başladı..
Takıma katılan yeni isimlerin yanı sıra bazı eski oyuncularla da yollarını ayırmayı planlayan Aslan'da performansı en çok eleştirilen isimlerden biri de Faslı oyuncu Younes Belhanda..