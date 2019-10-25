Muslera'nın golde hatasının olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Ekim 2019, Cuma
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Muslera'nın golde hatasının olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı

Biyomekanik fizikçi ve araştırmacı Ernesto Blanco, Galatasaray'ın uzun süredir kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir araştırmaya imzasını attı ve tecrübeli eldivenin yediği ve uzun süre konuşulan o golde hatasının olmadığını kanıtladı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Ekim 2019 Cuma 09:46
Muslera'nın golde hatasının olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı

Galatasaray'ın ve Uruguay Milli Takımı'nın file bekçisi Fernando Muslera ile ilgili çarpıcı bir bilimsel araştırmaya imza atıldı.

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Muslera'nın golde hatasının olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı

2018 Dünya Kupası'nda Uruguay'ın Fransa'ya 2-0 mağlup olduğu maçta Antoine Griezmann'dan gol yiyen tecrübeli kalecinin bu pozisyonda hatasının olmadığı kanıtlandı.

Muslera'nın golde hatasının olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı

Biyomekanik fizikçi ve araştırmacı Ernesto Blanco, Muslera'nın gol pozisyonunda yaptığı tüm hamlelerin fiziksel olarak doğru olduğunu ortaya koydu.

Muslera'nın golde hatasının olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı

Ayrıntılı bir çalışmaya imzasını atan Blanco topun gidiş hızını, yönünü ve Muslera'nın verdiği tepkiyi inceledi. Analizde reaksiyon için 0.16 saniyesi bulunan Uruguaylı kalecinin bunu doğru sürede yaptığını ancak topun aldığı falso nedeniyle, pozisyonunu değiştirmesinin de zor olduğu ifade edildi. İşte gol esnasında olanlar;

Muslera'nın golde hatasının olmadığı bilimsel olarak kanıtlandı

Griezmann topa vurdu, 0.13 saniye içerisinde Muslera yerini aldı, 0.24 saniyede top 4 metre gitti, Muslera bu sırada yapacağı hamleyi belirledi.

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