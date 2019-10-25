Ayrıntılı bir çalışmaya imzasını atan Blanco topun gidiş hızını, yönünü ve Muslera'nın verdiği tepkiyi inceledi. Analizde reaksiyon için 0.16 saniyesi bulunan Uruguaylı kalecinin bunu doğru sürede yaptığını ancak topun aldığı falso nedeniyle, pozisyonunu değiştirmesinin de zor olduğu ifade edildi. İşte gol esnasında olanlar;