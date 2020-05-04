Muslera'dan itiraf ve müjde! "En zorlandığım golcü..."

Diğer takım taraftarları tarafından da bu kadar sevilmek nasıl bir duygu?

Sonuçta herkes aynı şekilde karşılanmıyor. Bence olmazsa olmaz; en önemli şey saygı... Bu benim hayatımdaki en önemli kurallarımdan biri. Kiminle oynarsanız oynayın, mutlaka saygılı olmanız lazım. Bence benim rakiplerime ne kadar saygılı olduğumu onlar da hissediyorlar.