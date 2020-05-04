Muslera'dan itiraf ve müjde! "En zorlandığım golcü..."
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera verdiği röportajda dikkat çeken ifadelere imzasını attı. Tecrübeli eldiven Galatasaray'daki geleceğinden, en çok zorlandığı golcüye kadar birçok konuya açıklık getirdi.
Diğer takım taraftarları tarafından da bu kadar sevilmek nasıl bir duygu?
Sonuçta herkes aynı şekilde karşılanmıyor. Bence olmazsa olmaz; en önemli şey saygı... Bu benim hayatımdaki en önemli kurallarımdan biri. Kiminle oynarsanız oynayın, mutlaka saygılı olmanız lazım. Bence benim rakiplerime ne kadar saygılı olduğumu onlar da hissediyorlar.
"AVRUPA KARİYERİMİ GALATASARAY'DA TAMAMLAMAK İSTİYORUM"
Avrupa kariyerimi Galatasaray'da tamamlamak istiyorum. Galatasaray bana çok şey kazandırdı. Ben de elimden geldiği kadar bunun karşılığını hep vermeye çalıştım. Ailem ve ben, Türkiye'de ve Galatasaray'da çok mutluyuz. Türk insanının bize gösterdiği ilgiye minnettarız. İki çocuğum da burada doğdu, bu açıdan da Türkiye'nin yeri bende çok ayrı. Dediğim gibi, Avrupa kariyerimi Galatasaray'da tamamlamak isterim. Ama tabii ki hocamın ve yönetimimizin vereceği karar çok önemli.