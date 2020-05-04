Muslera'dan itiraf ve müjde! 'En zorlandığım golcü...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Muslera'dan itiraf ve müjde! "En zorlandığım golcü..."

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera verdiği röportajda dikkat çeken ifadelere imzasını attı. Tecrübeli eldiven Galatasaray'daki geleceğinden, en çok zorlandığı golcüye kadar birçok konuya açıklık getirdi.

4 Mayıs 2020 Pazartesi 09:43 Güncelleme: 04.05.2020 09:44
Muslera'dan itiraf ve müjde! En zorlandığım golcü...

Galatasaray'ın uzun yıllardır kalesini koruyan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Milliyet'e verdiği röpotajda önemli açıklamalar yaptı. İşte tecrübeli kalecinin sözlerinden öne çıkanlar...

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Muslera'dan itiraf ve müjde! En zorlandığım golcü...

Diğer takım taraftarları tarafından da bu kadar sevilmek nasıl bir duygu?

Sonuçta herkes aynı şekilde karşılanmıyor. Bence olmazsa olmaz; en önemli şey saygı... Bu benim hayatımdaki en önemli kurallarımdan biri. Kiminle oynarsanız oynayın, mutlaka saygılı olmanız lazım. Bence benim rakiplerime ne kadar saygılı olduğumu onlar da hissediyorlar.

Muslera'dan itiraf ve müjde! En zorlandığım golcü...

"AVRUPA KARİYERİMİ GALATASARAY'DA TAMAMLAMAK İSTİYORUM"

Avrupa kariyerimi Galatasaray'da tamamlamak istiyorum. Galatasaray bana çok şey kazandırdı. Ben de elimden geldiği kadar bunun karşılığını hep vermeye çalıştım. Ailem ve ben, Türkiye'de ve Galatasaray'da çok mutluyuz. Türk insanının bize gösterdiği ilgiye minnettarız. İki çocuğum da burada doğdu, bu açıdan da Türkiye'nin yeri bende çok ayrı. Dediğim gibi, Avrupa kariyerimi Galatasaray'da tamamlamak isterim. Ama tabii ki hocamın ve yönetimimizin vereceği karar çok önemli.

Muslera'dan itiraf ve müjde! En zorlandığım golcü...

"TERİM'İN YARDIMCISI OLMAK BENİ GURURLANDIRIR"

5 yaşından beri futbolun içindeyim. Futbolla beraber büyüyorum, hala da devam ediyorum. Futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Daha önümde bence uzun yıllar var. Diğer yandan da, tabii ki Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni çok gururlandırır.

Muslera'dan itiraf ve müjde! En zorlandığım golcü...

"TÜRKÇE'Yİ BİRAZ KONUŞABİLİYORUM"

Türk dizilerini takip etmiyorum. Türkçe öğrendim, biraz konuşabiliyorum ama dizi veya film seyredecek kadar değil. Arada Türkçe şarkılar dinliyorum.

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