Muslera'dan Galatasaray yönetimine 'Feda' şartı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, corona virüsü sürecinden Türkiye'de en çok etkilenen kulüplerden biri olduklarını söylemişti ve futbolcuların maaşlarında indirime gitmesi gerektiğini açıklamıştı. Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera'nın indirimi kabul ettiği ancak bunun karşılığında yönetime bir şart koştuğu öğrenildi.
24 Nisan 2020 Cuma 12:34
Güncelleme: 24.04.2020 12:34
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, futbolculardan resmen indirim istediklerini açıkladı ancak sarı-kırmızılılardan hayal kırıklığı çıktı.
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CENGİZ NE DEMİŞTİ? "Acil alınması gereken önlemler var, bir de bu olayın sürmesinde alınacak önlemler var. Biz kısa ve uzun dönem için hesaplamalar yaptık. Kısa dönemde giderlerimizi azaltmalıyız
Yıllık 60 milyon euro vergi hariç profesyonel futboclu giderimiz var. Bunun bir bölümünün inmesini istiyoruz. O bölüm de çok büyük değil, 10 milyon euro kadar. Bir şey değil.
Benim 150 milyon euroluk gider bütçemde %10 bile değil. %10'a da çıkabilir ama bunu geçmez. Genel bütçede önemli bir düşüş değil ama acil bunun yapılması gerek. Ülke ve dünya çok zorlu bir durumda geçiyor."
Cimbom'da şu ana kadar indirim görüşmelerinden sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Muslera'nın olumlu dönüş yaptığı belirlendi. Diğer futbolcuların olumlu veya olumsuz dönüş yapmaması ise kafa karıştırdı.