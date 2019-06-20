Muriç'ten sonra bir düello daha!

Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelmişti. İki ekip de teklifini Rizespor'a iletti fakat Başkan Hasan Kartal, teklifleri düşük bulduğunu açıklayınca transfer beklemeye alınmıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde başka bir oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte Muriç'ten sonra ikinci düellonun detayları...

20 Haziran 2019 Perşembe 07:58 Güncelleme: 20.06.2019 07:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





