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20 Haziran 2019, Perşembe
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Muriç'ten sonra bir düello daha!

Yaz transfer sezonunun açılması ile birlikte bütün takımlar transfer çalışmalarına başladı. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, Çaykur Rizespor'un golcü futbolcusu Vedat Muriç transferinde karşı karşıya gelmişti. İki ekip de teklifini Rizespor'a iletti fakat Başkan Hasan Kartal, teklifleri düşük bulduğunu açıklayınca transfer beklemeye alınmıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez transferde başka bir oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte Muriç'ten sonra ikinci düellonun detayları...
20 Haziran 2019 Perşembe 07:58 Güncelleme: 20.06.2019 07:58
Muriç'ten sonra bir düello daha!
Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.
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Muriç'ten sonra bir düello daha!
Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden iki takım önümüzdeki sezona iddialı kadrolar ile girmenin peşinde.
Muriç'ten sonra bir düello daha!
Fenerbahçe kötü geçen sezonu taraftarlarına unutturmak istiyor.
Muriç'ten sonra bir düello daha!
Galatasaray ise çifte kupalı sezonun üstüne çıkıp bir şampiyonluk daha kazanmak istiyor.
Muriç'ten sonra bir düello daha!
İki ezeli rakip Çaykur Rizespor'dan Muriç'i transfer etmek istemiş fakat yapılan teklifler Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ı tatmin etmemişti.
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