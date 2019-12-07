Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi

Bu sezon yarıştığı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar yurt dışında forma giyen milli yıldızı hedef olarak belirlerken, ilk görüşmeden de olumlu yanıt alındı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...

7 Aralık 2019 Cumartesi 11:47 Güncelleme: 07.12.2019 11:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





