Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi

Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi

Bu sezon yarıştığı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar yurt dışında forma giyen milli yıldızı hedef olarak belirlerken, ilk görüşmeden de olumlu yanıt alındı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...
7 Aralık 2019 Cumartesi 11:47 Güncelleme: 07.12.2019 11:50
Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi

Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Galatasaray, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda yarışını sürdürüyordu.

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Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi

Bu kulvarlarda istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı...

Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi

Sarı-kırmızılılar ligde 14. hafta başında 8. sırada yer alırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 2-0'lık şok bir skorla mağlup oldu.

Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi

Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde ise yalnızca 1 gol atabilirken 2 puan topladı ve Devler Arenası'na veda etti.

Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi

Kötü gidişe rağmen sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılı ekip ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor...

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