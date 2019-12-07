Milli yıldız Galatasaray yolunda! Olumlu yanıt geldi
Bu sezon yarıştığı Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılılar yurt dışında forma giyen milli yıldızı hedef olarak belirlerken, ilk görüşmeden de olumlu yanıt alındı. İşte Galatasaray'da yaşanan son dakika transfer gelişmesinin ayrıntıları...
7 Aralık 2019 Cumartesi 11:47
Güncelleme: 07.12.2019 11:50
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Geçtiğimiz sezonun çifte kupalı şampiyonu Galatasaray, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 kulvarda yarışını sürdürüyordu.
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Bu kulvarlarda istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı...
Sarı-kırmızılılar ligde 14. hafta başında 8. sırada yer alırken, Ziraat Türkiye Kupası'ndaTuzlaspor'a2-0'lık şok bir skorla mağlup oldu.
Aslan, Şampiyonlar Ligi'nde ise yalnızca 1 gol atabilirken 2 puan topladı ve Devler Arenası'na veda etti.
Kötü gidişe rağmen sezon sonunda şampiyonluğu hedefleyen sarı kırmızılı ekip ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor...