Milan'ın yıldızı Galatasaray'a!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde büyük oynamaya karar verdi. Fulham'ın genç yıldız adayı Michael Seri'yi kadrosuna katan Aslan, Radamel Falcao transferinde de sona çok yaklaştı. Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, Milan'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





