Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Milan'ın yıldızı Galatasaray'a!

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar transferde büyük oynamaya karar verdi. Fulham'ın genç yıldız adayı Michael Seri'yi kadrosuna katan Aslan, Radamel Falcao transferinde de sona çok yaklaştı. Transferde durmak bilmeyen Galatasaray, Milan'ın yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 18:44
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milan'ın yıldızı Galatasaray'a!

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar birçok yıldız isim ile temas halinde.

Milan'ın yıldızı Galatasaray'a!

Görüştüğü isimlerde sona gelen Galatasaray yönetimi yıldız futbolculara bir bir imza attıracak.

Milan'ın yıldızı Galatasaray'a!

Fernando'yu Sevilla'ya satan sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcunun yerini Michael Seri ile doldurmuştu.

Milan'ın yıldızı Galatasaray'a!

Kolombiyalı süper star Radamel Falcao'yu kadrosuna katarak transferde sükse yapmayı planlayan Aslan'ın diğer hedefi İtalya'dan.

İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

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