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Milan'ın gözdesini Galatasaray kapıyor! Feghouli'nin yerine...
Ligin ilk 26 haftası itibarıyla topladığı 50 puanla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılılar özellikle ligin ikinci yarısındaki performansıyla göz doldurmuştu. Yeni tip corona virüsü nedeniyle lige verilen arada önümüzdeki sezon çalışmalarını da hızlandıran sarı-kırmızılılar transferde vitesi yükseltmişken, Arjantin basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
21 Nisan 2020 Salı 11:24
Güncelleme: 21.04.2020 12:28
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Dünyayı etkisi altına alarak binlerce kişinin ölümüne neden olan corona virüsü futbol dünyasını da derinden etkiledi...
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Türk futbolunda da salgından en çok etkilenen ekiplerin başında gelen Galatasaray'da Fatih Terim ve bazı yöneticilerin testleri pozitif çıkmış ve yapılan tedavinin ardından bu isimler taburcu edilmişti.
Taburcu olmasının ardından kolları sıvayan Fatih Terim ve ekibi sezon sonunda radikal kararlar almaya hazırlanıyor.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlayan yönetimin takımdan bazı önemli isimler için de gelecek teklifleri değerlendirecek...
Bu isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli'nin geleceği henüz netleşmemişken sarı-kırmızılılar Cezayirli oyuncu ile yaşanabilecek yol ayrılığı sonrası için de planlarını yapmaya başladı.