Menajeri görüşmeleri başlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ve savunma bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu, menajeri tarafından Cimbom'a önerildi. İşte detaylar...
11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:46
Güncelleme: 11.05.2020 06:46
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Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da bek transferi gündemi bir hayli meşgul ediyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, sağ beki gönül rahatlığıyla emanet edebileceği bir isim için yoğun çaba sarf ediyor.
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SAĞ BEKTE SIKINTI BÜYÜK
Galatasaray'ın o pozisyonda bir numaralı oyuncusu Mariano ancak Brezilyalı sağ bekin hem yaşının ilerlemesi hem de ayrılık sinyali vermesi o bölgeye transferi mecbur kılan sebeplerden bir tanesi.
LINNES DİKİŞ TUTTURAMADI
Mütevazı ve disiplinli tavırlarıyla taraftarın gönlünde taht kuran Martın Linnes ile yaşanan problemler nedeniyle bu sezon dikiş tutturamadı.
İlk devrede mevcut yabancı sayısında oluşan problem nedeniyle o bölgede oynayan Mariano ile Nagatomo'ya lisans çıkarılmış ve Linnes kadro dışı kalmıştı.
İkinci yarıda lisans çıkartılan Norveçli futbolcu, Mariano'nun yükselen performansı nedeniyle yedek kulübesine hapsoldu ve beklediği şansı bulamadı.