Menajeri görüşmeleri başlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Menajeri görüşmeleri başlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a

Menajeri görüşmeleri başlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren ve savunma bölgesine takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu, menajeri tarafından Cimbom'a önerildi. İşte detaylar...

11 Mayıs 2020 Pazartesi 06:46 Güncelleme: 11.05.2020 06:46
Menajeri görüşmeleri başlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'da bek transferi gündemi bir hayli meşgul ediyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar, sağ beki gönül rahatlığıyla emanet edebileceği bir isim için yoğun çaba sarf ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Menajeri görüşmeleri başlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a

SAĞ BEKTE SIKINTI BÜYÜK

Galatasaray'ın o pozisyonda bir numaralı oyuncusu Mariano ancak Brezilyalı sağ bekin hem yaşının ilerlemesi hem de ayrılık sinyali vermesi o bölgeye transferi mecbur kılan sebeplerden bir tanesi.

Menajeri görüşmeleri başlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a

LINNES DİKİŞ TUTTURAMADI

Mütevazı ve disiplinli tavırlarıyla taraftarın gönlünde taht kuran Martın Linnes ile yaşanan problemler nedeniyle bu sezon dikiş tutturamadı.

Menajeri görüşmeleri başlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a

İlk devrede mevcut yabancı sayısında oluşan problem nedeniyle o bölgede oynayan Mariano ile Nagatomo'ya lisans çıkarılmış ve Linnes kadro dışı kalmıştı.

Menajeri görüşmeleri başlattı! Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'a

İkinci yarıda lisans çıkartılan Norveçli futbolcu, Mariano'nun yükselen performansı nedeniyle yedek kulübesine hapsoldu ve beklediği şansı bulamadı.

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