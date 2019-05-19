Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'nin de menajerliğini yapan Claudio Druetta, iki yıldız hakkında açıklamalarda bulundu. Druetta'nın bomba açıklamaları ve Galatasaraylı yıldıza gelen 10 milyon euro'luk teklifin ayrıntıları şöyle;