Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri... - Fotomaç
19 Mayıs 2019, Pazar
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Haberler Galeri Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...

Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'nin de menajerliğini yapan Claudio Druetta, iki yıldız hakkında açıklamalarda bulundu. Druetta'nın bomba açıklamaları ve Galatasaraylı yıldıza gelen 10 milyon euro'luk teklifin ayrıntıları şöyle;

19 Mayıs 2019 Pazar 13:03 Güncelleme: 19.05.2019 13:11
Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...

Sezon biter bitmez transfer hamlelerini yapacak olan ve birçok ismi belirleyen Galatasaray'da sıcak gelişme...

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Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...

Sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen oyuncuların yanı sıra beklentileri karşılamayan birçok futbolcuyla da yollar ayrılacak.

Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...

Bununla birlikte transfer hedefleri dahilinde liste hazır...

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Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...

Tüm bunlar yaşanırken Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'nin menajerliğini yapan Claudio Druetta'dan dikkat çeken transfer sözleri geldi.

Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...

Duretta, "Diagne şu an Galatasaray'a ve şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Son haftalarda göstereceği performans onun geleceğini belirleyecek."

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