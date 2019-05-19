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Menajeri açıkladı... 10 milyon Euro'luk teklif! Son dakika Galatasaray haberleri...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Mbaye Diagne ve Sofiane Feghouli'nin de menajerliğini yapan Claudio Druetta, iki yıldız hakkında açıklamalarda bulundu. Druetta'nın bomba açıklamaları ve Galatasaraylı yıldıza gelen 10 milyon euro'luk teklifin ayrıntıları şöyle;
19 Mayıs 2019 Pazar 13:03
Güncelleme: 19.05.2019 13:11
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Sezon biter bitmez transfer hamlelerini yapacak olan ve birçok ismi belirleyen Galatasaray'da sıcak gelişme...
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Sarı kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen oyuncuların yanı sıra beklentileri karşılamayan birçok futbolcuyla da yollar ayrılacak.
Bununla birlikte transfer hedefleri dahilinde liste hazır...